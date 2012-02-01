Из множества выдающихся людей, чья смерть в 2012 году осталась незамеченной,
Esquire выбрал тринадцать — и попросил журналистов и писателей
почтить их память.
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Актер, оператор и соратник Джорджа Ромеро
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Цирковой шимпанзе, участник научных экспериментов
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Актриса, модель,
художник
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Ученый, который дал людям возможность не вставать с дивана
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Мать первого ребенка из пробирки
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Жертва полицейской жестокости и виновник погромов
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Индеец, помочившийся на американского президента
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Королева кокаина и мать Майкла Корлеоне
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Последний борец за независимость от Британии
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Боксер, убийца и торговец недвижимостью
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Бандит, вдохновивший Мартина Скорсезе
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Ветеран, герой Советского Союза и изобретатель
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Последний участник секретной экспедиции ЦРУ в Тибете
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Наследный принц и серый кардинал Саудовской Аравии
Письмо редакционного директора Esquire Андрея Лошака о Тимофее Грубине, также ушедшемиз жизни в 2012 году можно прочитать здесь.