Из множества выдающихся людей, чья смерть в 2012 году осталась незамеченной,

Esquire выбрал тринадцать — и попросил журналистов и писателей

почтить их память.

УИЛЬЯМ
ХИНЦМАН
24.10.1936 — 5.02.2012
Актер, оператор и соратник Джорджа Ромеро

ОЛИВЕР
1958— 2.06.2012
Цирковой шимпанзе, участник научных экспериментов

ХОЛЛИ
СТИВЕНС
4.01.1982 — 3.07.2012
Актриса, модель,
художник

ЮДЖИН
ПОЛЛИ
29.11.1915 — 20.05.2012
Ученый, который дал людям возможность не вставать с дивана

ЛЕСЛИ
БРАУН
1948 — 21.06.2012
Мать первого ребенка из пробирки

РОДНИ
КИНГ
2.04.1965 — 7.06.2012
Жертва полицейской жестокости и виновник погромов

РАССЕЛ
МИНС
10.11.1939 — 22.10.2012
Индеец, помочившийся на американского президента

ГРИЗЕЛЬДА
БЛАНКО
15.02.1943 — 3.09.2012
Королева кокаина и мать Майкла Корлеоне

ПЭДДИ РОЙ
БЕЙТС
29.08.1922 — 9.10.2012
Последний борец за независимость от Британии

РОЙ
ШОУ
11.03.1936 — 14.07.2012
Боксер, убийца и торговец недвижимостью

ГЕНРИ
ХИЛЛ
11.06.1943 — 12.06.2012
Бандит, вдохновивший Мартина Скорсезе

РОЛАН
ДЕ ЛЯ ПУАП
28.07.1920 — 23.10.2012
Ветеран, герой Советского Союза и изобретатель

ВАСИЛИЙ
ЗВАНЦОВ
9.05.1923 — 1.10.2012
Последний участник секретной экспедиции ЦРУ в Тибете

НАИФ БИН АБД
АЛЬ-АЗИЗ АЛЬ-САУД
1934 — 16.06.2012
Наследный принц и серый кардинал Саудовской Аравии

Письмо редакционного директора Esquire Андрея Лошака о Тимофее Грубине, также ушедшемиз жизни в 2012 году можно прочитать здесь.