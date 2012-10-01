РОЛАН ДЕ ЛЯ ПУАП
28.07.1920 — 23.10.2012
Графа, который был награжден всеми высшими наградами СССР, изобрел самый известный французский внедорожник и придумал одноразовый шампунь, вспоминает журналист и путешественник Роман Грузов.
«Суровые, худощавые, они стоят рядом со своими странными — из проволоки, дерева и парусины — аппаратами, не похожие на обычных людей, словно представители расы, промелькнувшей только затем, чтобы исчезнуть навеки». Так описывал летчиков Первой мировой несостоявшийся боевой пилот Уильям Фолкнер в одном из своих лучших рассказов. Фотографии пилотов «Нормандии-Неман», родившихся на одно поколение позже, как нельзя лучше подходят под это описание. В глаза бросаются не французские форменные куртки, диссонирующие с советскими галифе, и не плавные обводы крыльев их деревянных ЯКов, а благородство молодых лиц — таких, каких больше и впрямь не будет. Ролан де ля Пуап был благороден и по происхождению: его отец, граф де ля Пуап, погиб на фронте в
Следующие два с половиной года размываются противоречивыми воспоминаниями очевидцев и домыслами историков: известно, что французы ненавидели «птичий корм» — гречневую кашу, многие вспоминают о разносе, устроенном де ля Пуапу за то, что он случайно зашел в женскую баню, а еще, согласно одному из апокрифов, самолет его украшали намалеванные на носу акульи челюсти. Есть, однако, и непреложные факты: разорванные в пике барабанные перепонки (после этого случая командир, якобы, посоветовал Пуапу нарисовать на фюзеляже ворону вместо акулы), 128 боевых вылетов и пятнадцать крестов на борту — 15 подтвержденных побед, плюс дюжина — вероятных, когда пилот не успевает посмотреть на результат своей стрельбы.
Кроме акулы и нарисованных крестов, были и другие кресты — от Чехословацкого Военного до Большого Креста ордена Почетного Легиона, а также еще целая гирлянда, сделавшая его единственным на свете аристократом, награжденным всеми высшими наградами СССР. Позднее, вспоминая, как в июне
Боевые летчики умирают с концом войны, так пишет Фолкнер. «Они поднабрали жирку, обзавелись семьями и живут в загородных коттеджах — худощавые мужчины, некогда сурово-важные, а теперь сурово, втемную, пьющие». Но всю свою долгую жизнь де ля Пуап доказывает обратное. Сразу после войны отставной двадцатисемилетний офицер открывает фабрику по производству пластиков «потому что за ними будущее» и патентует знакомый каждому одноразовый пакетик для шампуня DOP L’Oreal. «Меня угнетало, — объяснит потом Пуап, — что только трое из десяти французов регулярно мыли голову».
Пуап разрабатывает упаковки для всего, что попадается под руку, а в
23 октября 2012 года последний французский Герой Советского Союза и последний из первого состава летчиков великой эскадрильи умер в Сан-Тропе. Вероятно, теперь он летает со своими друзьями из тройки великих французских асов, догоняя умершего в 2006 Пьера Клостермана (33 победы) и отправившегося на небеса в