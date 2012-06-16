НАИФ БИН АБД АЛЬ-АЗИЗ АЛЬ-САУД

Человека, который следил за соблюдением нравов в самой консервативной исламской стране мира, вспоминает обозреватель Slon.ru Александр Баунов.

«В сказках принц всегда молодой и красивый, а в жизни часто — старый и больной. (Вот, принц Чарльз — не то чтоб из сказки). Представьте, что Брежнев — король, а Андропов и Черненко — принцы. Верхушка правящего дома Саудовской Аравии напоминает позднее советское политбюро (только такое, где все родственники), и выражение «гонки на лафетах» одинаково удачно характеризуют будни саудовского и советского престолонаследия. Предыдущий наследник принц Султан умер в октябре 2011 года в возрасте 83 лет, он страдал Альцгеймером. Наш герой, принц Наиф побыл наследником меньше года и умер в июле 2012-го 78 лет от роду, страдая диабетом и остеопорозом. А король, которому должны были наследовать оба принца, кстати, все живет.

Принцев в Саудовской Аравии — как опавших листьев осенью. Только у нынешнего короля Абдуллы 35 детей от 13 жен. Добавляем их детей и детей братьев и получаем геометрическую прогрессию. Но Наиф — принц особенный. В нашей системе принцев — дойди он до власти, был бы Андроповым, а может, и покруче. Навел бы порядок. А то страну развалили. Король беспримерно добр и справедлив. Массово посылал студентов в Англию и Америку, открыл первый технический университет с совместным обучением юношей и, прости Господи, девушек, разрешил выдавать женщинам водительские права, создал конституционной суд и встретился с папой римским.

А вот принц Наиф хотел все сделать с точностью до наоборот. Спасение державы он видел в укреплении вековых устоев. Потому что важнейшим из искусств для нас является искусство молитвы и поста. От них в Саудовской Аравии — автобаны, небоскребы и «мерседесы». А нефть тут ни при чем.

Все слышали про страшных стражей исламской революции, хотя это просто гвардейские части иранской армии. А кто слышал про мутаввинов? Мутаввины — служащие государственной организации, которая официально называется «Комитет по распространению добродетели и предотвращению порока» (мутава). Предотвращают порок несколько тысяч штатных сотрудников и бессчетное число правоверных дружинников. Вот это и были любимцы принца Наифа. Каждый год 4 февраля, в Валентинов день, мутаввины проводят рейды по магазинам и конфискуют предметы красного цвета — цветы, красных игрушечных зверушек, красные открытки и шоколадки в красных обертках. С 2006 года они следят за запретом на продажу домашних собак и кошек (западное влияние). Принуждают к намазу и посту, если кто отлынивает. Проверяют степень родства мужчин и женщин на улицах. Однажды в школе для девочек начался пожар, но мутаввины не выпускали учениц из горящего здания, так как они «не были надлежащим образом одеты» и оказались бы на улице без сопровождения мужчин. Мутаввины бросились закрывать двери школы снаружи, а выбежавших загоняли обратно. Одновременно они не пускали внутрь пожарных, чтобы «предотвратить телесный контакт между девушками и пожарными, который мог привести к сексуальному возбуждению». 14 школьниц сгорели, 50 остались изуродованными на всю жизнь.

Хотя, вообще, принц был добрым человеком. Он курировал всю саудовскую благотворительность, все дела хаджа, всю местную помощь «интифаде Аль-Акса» и был твердым сторонником стратегического союза с США. Каким образом глава мутаввинов может быть стратегическим союзником США — тема для другого разговора.

Посетить могилу принца на местном Новодевичьем не удастся. Не только потому, что Саудовская Аравия не пускает к себе праздных туристов, чтобы не портили нравы. Принца похоронили без памятника и даже без имени на могиле. А чего вы хотели, если правящая ваххабитская династия в 1998 году в иконоборческом рвении срыла могилу матери самого Пророка — чтоб не поклонялись идолам. Вот и у принца надгробия нет».