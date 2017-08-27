Фотографии для иллюстрации материала взяты из инстаграм-аккаунта Станислава Думкина

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В ночь с 12 на 13 августа 25-летний петербуржец Станислав Думкин в компании друга и двух девушек прогуливался по Пушкинской набережной в районе Парка Горького. Примерно в 00:53 у них возник конфликт с тремя незнакомыми им молодыми людьми — хулиганам не понравился внешний вид Думкина, его очки и шляпа. Они сорвали и растоптали его очки, сбили шляпу, после чего один из нападавших ударом в голову сбил Думкина с ног. Хулиганам удалось уйти с места происшествия без препятствий. Молодого человека доставили в реанимацию с тяжелой травмой головы. Неделю спустя он скончался, не приходя в сознание.

Публикация от Stanislav Dumkin (@dumkin) Июл 28 2017 в 10:14 PDT

РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

О произошедшем стало известно уже после гибели Думкина. Пользователей соцсетей, его друзей и близких возмутило не только произошедшее, но и продолжительное отсутствие реакции со стороны пресс-службы Парка Горького.

Вечером пятницы в Facebook начался флэшмоб с занижением оценки Парка: пользователи ставили ему «единицу», сопровождая это возмущенными комментариями призывая администрацию к ответу.

К 17:00 воскресенья рейтинг Парка составлял уже 2,7 балла из 5, и продолжал падать. Количество негативных оценок уже превысило позитивные.

Публикация от Stanislav Dumkin (@dumkin) Июл 3 2017 в 4:46 PDT

Впрочем, среди пользователей соцсети находятся и защитники Парка. Они считают, что администрация не могла ничего сделать, а небезопасной может оказаться любая точка города.

РЕАКЦИЯ ПАРКА

В субботу, спустя две недели после происшествия, пресс-служба Парка опубликовала официальное заявление, однако оно только сильнее разозлило пользователей соцсетей. Заявление целиком можно прочитать здесь , мы приводим выдержки из него:

«В связи с активным распространением в СМИ и социальных сетях информации, в том числе недостоверной, о трагической гибели Станислава Думкина считаем необходимым сообщить следующее.

(…)

В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия. Она госпитализировала пострадавшего в присутствии охраны парка, прибывшей от Большого массового поля, где оказывала содействие другой бригаде скорой помощи в госпитализации посетителя, повредившего ногу. Хотя конфликт происходил на глазах полутора десятков посетителей парка, никто не сообщил охране о причинах госпитализации.

(…)

После госпитализации Станислава Думкина делом занялись сотрудники полиции и врачи, никого из администрации парка в курс дела не вводили и не обращались за помощью или комментариями. Официальная информация о смерти Думкина поступила в пресс-службу парка только вчера ночью».

Публикация от Stanislav Dumkin (@dumkin) Авг 30 2016 в 8:26 PDT

РЕАКЦИЯ ДРУЗЕЙ

Знакомый Думкина, Антон Коробков-Землянский написал посвященный погибшему пост в Facebook. Приводим выдержки:

«Мы знакомы 10 лет. Он был одним из первых друзей ВКонтакте. Обычный парень, подростком снимался в кино, жил в Питере, был среди тех нескольких знакомых, кто откладывал все дела и показывал город — от Эрмитажа, до разных, почти никому не известных кафе».

(…)

«Несколько дней назад в правоохранительных органах близким Стаса сказали, что уже установили убийц. Вчера — что понятия не имеют, кого подозревать».

РЕАКЦИЯ СЛЕДСТВИЯ

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье 111 часть 4 УК РФ — «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть». Полиция установливает личности нападавших.