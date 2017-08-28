На сайте change.org появилась петиция в поддержку Кирилла Серебренникова , который обвиняется в хищении 68 миллионов рублей и сейчас находится под домашним арестом. Сбор подписей организовал немецкий режиссер Томас Остермайер. Его инициативу поддержали многие знаменитости, в том числе актрисы Кейт Бланшетт и Нина Хосс, дирижер Теодор Курентзис, режиссер Сергей Лозница, лауреат Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек. В настоящий момент петицию подписали более трех тысяч человек.

В документе говорится, что выдвинутые против Серебренникова обвинения абсурдны и несостоятельны, а домашний арест назван мерой чрезмерной и «фактически запретом на работу». «Обвинения нацелены на то, чтобы заставить замолчать всемирно известного режиссера», — написано в петиции, которая адресована канцлеру Германии Ангеле Меркель, главе МИД страны Зигмару Габриэлю, президенту России Владимиру Путину и Генпрокуратуре РФ.

Против так называемого «дела Серебренникова» выступили многие видные европейские и российские деятели культуры, в том числе режиссер Авдотья Смирнова, издатель Ирина Прохорова, актрисы Ксения Раппопорт и Виктория Исакова, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и другие.

23 августа суд отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, художественный руководитель «Гоголь-центра» организовал хищение не менее 68 млн рублей, выделенных на театральные постановки. Одним из проектов был якобы не поставленный спектакль «Сон в летнюю ночь», рецензии на который писали многие СМИ, в том числе Esquire. Режиссер свою вину отрицает.

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