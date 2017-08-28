Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», снялся в новом сериале BBC «Порох». Актер сыграл Роберта Кейтсби — одного из участников «порохового заговора», готовивших взрыв в здании парламента во время тронной речи короля Шотландии и Англии Якова I.

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Роль Гая Фокса исполнил Том Каллен («Аббатство Даунтон»). В сериале также снялась Лив Тайлер — актриса играет кузину Кейтсби Анну.

«Моя жена мертва, и имя мое запятнано. Моих друзей и родных пытали и повесили. Мы должны ударить в корень. Фокс подожжет запал. Я, Роберт Кейтсби, взорву короля и всех его людей», — говорит Харрингтон в тизере.

Сериал покажут осенью на BBC One.