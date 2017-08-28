Внимание! В тексте есть спойлеры. Не читайте интервью, если не смотрели последнюю серию седьмого сезона.

За семь сезонов герой Николая Костера-Вальдау из самовлюбленного и высокомерного подлеца, который покалечил невинного ребенка, преобразился в одного из самых любимых персонажей «Игры престолов». Ослепленный любовью, Джейме Ланнистер долгое время был верен Серсее. Но в конце седьмого сезона он, наконец, уходит от своей сестры.

Согласившись на перемирие и пообещав Дейенерис и Джону Сноу помощь в войне с белыми ходоками, Серсея признается Джейме, что вовсе не собирается этого делать. Вместо этого она намерена ударить им в спину с помощью армии Золотых мечей из Эссоса. Джейме в этом ее не поддерживает и уходит со словами: «Я тебе не верю».

В интервью Esquire Николай Костер-Вальдау рассказал, что значат эти слова, куда направляется Джейме и что все-таки побудило его наконец бросить Серсею.

Что изменилось во время разговора Джейме и Серсеи?

Он наконец-то увидел то, что было очевидно всем остальным. Или его просто все достало. Человеку всегда нужно во что-то верить, в правое дело. И какое-то время Джейме убеждал себя, что защищает свою семью и борется с захватчицей Дейенерис и ее армией дотракийцев, которые хотят забрать то, что им принадлежит. Он знал Безумного короля и он знает, что драконы вовсе не милые существа. Но теперь Джейме стал свидетелем ужасающего явления живых мертвецов и поверил в их угрозу. Он верит Джону Сноу. Он верит своему брату. И он верит Дейенерис, когда она говорит, что видела стотысячную армию ходоков.

И теперь Серсея, которая призывала его бороться с иностранными захватчиками, сама собирается нанять армию иностранцев. Это неразумно, не имеет никакого смысла. По сути, это противоречит всем его моральным принципам. Кроме того, Серсея его не уважает. Он просто существует, чтобы выполнять ее поручения. Она выказывает ему минимальное уважение, как человеку, советнику и любовнику. С него хватит.

Что Джейме имел в виду под словами «Я тебе не верю»?

Когда Джейме произносит эти слова, он говорит не столько о том, что не верит в способность Серсеи убить его. Я думаю, это скорее «я больше не люблю тебя, теперь ты сама по себе». Одному богу известно, почему ему потребовалось столько времени, но теперь он наконец осознал это окончательно.

Почему Серсея не убила Джейме?

Тут есть два момента: возможно, Гора просто не считал ее жест. Она дала сигнал: «Просто убей его», — но он не понял. Так что теперь, возможно, Квиберна ждет сцена, в которой Серсея скажет: «Ты должен тренировать этого монстра. Я дала ему сигнал, а он просто стоял на месте» (смеется). Не знаю. У нее по‑прежнему есть чувства к Джейме, кроме того, она не может до конца поверить в то, что происходит. Как она заметила: «Никто не уходит от меня». И действительно, всю ее жизнь Джейме был рядом, он думал о том, как быть с ней и что лучше для нее. В какой-то момент она даже не верит, что он действительно уходит. А может, ее ручной монстр просто не понял, что означает ее жест. Он реально туповат. В этом вся проблема с восставшими из мертвых: они все очень тугие. Тебе нужно быть очень конкретным в своих поручениях.

О чем думает Джейме, покидая Королевскую гавань?

Он думает: «Я должен это сделать». Он искренне верит, что все должны объединиться в борьбе с ходоками — на кону человечество. Либо мы выживем, либо мертвецы захватят мир. В конце сцены вы видите, как он прикрывает свою золотую руку; он знает, что ему нужно добраться до командира — будь то Джон Сноу или кто-то другой. В противном случае, он попадет на территорию врага, и его по этой руке легко узнать. Если он надеется добраться до поля битвы, не будучи убитым солдатами Старков, ему потребуется немного удачи. Будем надеяться, что ему повезет. Но кто знает, вдруг я прочитаю сценарий к первому эпизоду восьмого сезона и узнаю, что Джейме встретит служащего Старков и будет убит? Это было бы очень печально.

Чего боится Джейме?

Я очень боюсь превратиться в одного из ходоков. Это было бы отстойно. Вы же знаете, некоторые главные персонажи будут обращены [Королем ночи]. И они, голубоглазые, будут бегать туда-сюда. Боги, надеюсь, что меня среди них не будет. Это же три часа грима по утрам. Я знаю, что если Дэвид Бениофф и Дэн Вайс прочитают это, они скажут: «О, да, ты будешь среди них».

Куда направится Джейме?

Я действительно думаю, что он направляется на север — конечно, если он не обманывает нас всех и не едет на юг, приговаривая: «Я убираюсь отсюда». Такая тройная уловка. «Я потерял руку, что я там буду делать?» Он мог просто сесть в лодку и убежать. Но все же, нет, я верю, что он присоединится к тем, кто на севере.

Как Джейме изменился за семь сезонов?

Я думаю, что его судьбу определило то, что он известен как цареубийца. Фраза, которую Бриенна говорит ему перед сценой с Серсеей («к черту преданность») — это то, из-за чего он в принципе оказался в беде. Он убил Безумного Короля и стал известен как самый бесчестный человек. И, конечно же, Серсея говорит, что если он уйдет, это будет изменой. Это то, чем он известен. Он — цареубийца. Он — предатель.

Я верю, что в Джейме заложены неплохие моральные ценности, но в то же время он делал ужасные вещи, без сомнений. Все эти годы всё крутилось вокруг Серсеи; теперь же речь идет о том, как поступить правильно. Я верю ему, когда он говорит, что угроза из севера важнее, чем амбиции кого-либо из живущих. Когда война закончится, победят люди или победят мертвые. В первом сезоне лорд Тайвин сказал, что хочет, чтобы Джейме стал тем, кем должен стать. Вряд ли сейчас Джейме тот, кем его видел отец. Но это человек, которым его хотелось бы видеть мне. Он делает правильный выбор — присоединяется к борьбе за человечество.

Когда начнут снимать восьмой сезон?

Мы вернемся к съемкам в октябре — я как раз закончу сниматься в фильме «Домино». Думаю, что работа над этим сезоном займет 4000 лет. Возможно, я выйду на пенсию, когда мы закончим (смеется). Надеюсь, я не умру в первой серии восьмого сезона. Но кто знает?