Давайте начнем разбор с бескомпромиссного заявления: это была лучшая серия сезона, которая искупила все вынужденные недочеты предыдущих. И дело совсем не в ледяном драконе, который, несомненно, впечатляет. Уже в прошлой серии было понятно, что именно с его помощью Король Ночи сможет разрушить стену — вот он ее и разрушил. Правда, очень волнительно за Тормунда, который вместе с Бериком Дондаррионом оказался в тылу врага. И как им теперь оттуда выбираться?

Но все же перейдем к самому важному. Есть несколько базовых признаков, по которым можно отличить хороший фильм/сериал от плохого. Например, если авторы заявляют правила в созданной ими вселенной, а потом спокойно их нарушают — это плохо. Это сразу отталкивает зрителя, который задается вопросом: «Ну как так?» Например, в «Шерлоке» героя представляют как гениального сыщика. При этом зритель уже на 30-й минуте понимает, кто убийца и где его искать, а Шерлок все мечется и мечется. «Ну он таксист, блин» — кричит ему раздраженный зритель. Другим очевидным грехом можно назвать предательство персонажа — когда вы долго и упорно выстраиваете его характер, а потом заставляете его делать что-то совершенно невозможное и нелогичное. Когда авторы, наоборот, последовательны и не нарушают собственных правил, зрители получают от произведения ни с чем не сравнимое удовольствие.

Все герои «Игры престолов» ведут себя абсолютно логично и действуют именно так, как должны: их реакции на события понятны и произрастают из опыта. Например, Джейме: когда мы с ним только познакомились, он столкнул с башни ребенка. Мягко говоря, неоднозначный поступок. Но прошло семь лет, Джейме изменился — и мы знаем, какие обстоятельства сформировали его характер. В седьмой серии он покидает Серсею после долгой борьбы с собственными чувствами и зависимостью от ее любви. Почему? Он пытается сохранить остатки чести. Вспомните: с первого сезона нам показывали, как тяжело Джейме переживает убийство Безумного короля. Не потому что по‑человечески жаль, а потому что пришлось нарушить клятву. Он цареубийца, и каждый раз, когда кто-нибудь из героев напоминает ему об этом, он вздрагивает. Серсея требует от него нарушить еще одну клятву. Джейме отказывается и уходит.

Тема преданности и верности клятве в этой серии ключевая. «Да и хер с ней, с этой преданностью», — буквально кричит Бриенна вслед Джейме. Бриенна из Тарта? Та самая, для которой предательство хуже смерти? Ее меч, сделанный из расплавленного «Льда» Неда Старка, называется «Верный клятве». Кто его подарил? Правильно — Джейме в четвертом сезоне. Поэтому из уст Бриенны слова о том, что есть вещи важнее верности, звучат так убедительно и страшно.

Еще один важнейший момент — отказ Джона дать клятву не воевать против Ланнистеров. Он ведет себя как идиот и «благородный дурак». Почему нельзя было солгать, спрашивают его Тирион и Дейенерис, ты ведь сейчас одним словом порушил вообще все, за что мы боролись и ради чего умирали люди и драконы? Джон отвечает: вы можете считать меня дураком, можете сказать, что именно из-за подобных решений умер мой отец, но я не могу иначе. А теперь на секунду перенесемся на 40 минут вперед, в Башню радости, где молодой Нед Старк разговаривает со своей умирающей сестрой.

Это самая важная сцена не только седьмой серии, но и всего сериала. Но сначала маленькая справка:

Сестра Неда Лианна Старк была помолвлена с его лучшим другом — Робертом Баратеоном. Неожиданно Лианна исчезает, и Нед с Робертом решают, что принц Рейгар Таргариен похитил ее силой. Отец и брат Неда отправляются в Королевскую гавань требовать у короля объяснений, но тот казнит их обоих и отправляет Джона Аррена в Винтерфелл с приказом доставить ему головы Неда и Роберта. Джон Аррен отказывается выполнять приказ, начинается восстание. Рейгар все это время сидит в Башне радости с Лианной. Отец вызывает его в столицу и отправляет во главе армии бороться с мятежниками. Армия Роберта и Неда наголову разбивает королевские войска в Битве у Трезубца, Роберт убивает Рейгара. В Королевской гавани Джейме расправляется с Безумным королем, а войска Ланнистеров грабят город. В ходе разграбления столицы убивают оставшихся в замке младших Таргариенов. Нед в ярости от случившегося — он яростный противник убийства детей — уезжает из города и отправляется в Башню радости, где и находит свою сестру.

Лианна, лежа на смертном одре, называет ему имя ребенка: Эйгон Таргариен. То есть Нед — образец чести, который всегда говорит правду, даже если на кону его жизнь, — все время всем врал. Он знает настоящее имя Джона Сноу — а значит, ему известно о браке Лианны и Рейгара, о том, что вся война Роберта была основана на лжи и что его племянник — законный наследник Железного престола. Нед никому об этом не говорит. Почему? Потому что Роберт убил бы ребенка, в этом нет никаких сомнений.

Получается, когда Джон произносит свой возвышенный монолог, он поступает совсем не так, как поступил бы его отец (то есть дядя), потому что в аналогичной ситуации Нед выбрал семью. Соврать, но не дать убить ребенка. И эта логика поведения абсолютно идентична логике Серсеи, для которой семья всегда была превыше всего.

В седьмой серии у Джона вообще с вдохновенными монологами не очень складывается. Его речь Теону можно полностью отнести к нему самому. «Ты можешь быть и Старком, и Грейджоем», — говорит Джон. Но может ли он сам быть и Таргариеном, и Старком? Вот ведь в чем вопрос.

Пафосные разговоры о чести, мире и счастье, разумеется, должны присутствовать в рыцарской истории (а «Игра престолов», конечно, относится именно к этому жанру). Но как приятно, что авторы уравновешивают излишний пафос здоровым цинизмом. «Она сделает мир лучше», — говорит Тирион кажется, раз десять за сезон, имея в виду Дейенерис. Многих от этого корежит, мол, что за детский сад. Но на самом деле нам мягко показывают, как с каждым разом эти слова для самого Тириона звучат все менее убедительно, и в седьмой серии это очень элегантно обыграно. «Она сделает мир лучше», — говорит Тирион. «Ты мне только что сказал, что она хотела сжечь город дотла», — резонно замечает Серсея.

Серсея, кстати, при всем ее коварстве, ничего кроме восхищения не вызывает. С одной стороны, она воплощение цинизма и жестокости, с другой — главный апологет семейных ценностей в мире Джорджа Мартина. Семья — это все, остальное — ничто. И ради семьи Серсея готова на любое предательство. В этом ее правда, ровно как и правда Джона — в специальном понимании ответственности и чести. Но у Серсеи есть не только принципы и убеждения, у нее есть план: как мы и предполагали, в следующем сезоне нас ждет новая армия — Золотые мечи Эссоса встанут под знамена Ланнистеров. Войны, всадники и, что важно, боевые слоны. Давайте предположим, что в какой-то момент нас и зомби-слоном порадуют.

Разговор Серсеи и Тириона тоже очень важен. Получается, что Дейенерис была права: Тирион действительно хочет усидеть на двух стремительно разъезжающихся в разные стороны стульях — и помочь Дейенерис победить, и избежать полного уничтожения дома Ланнистеров. И рано или поздно ему нужно будет принять решение. Кроме того, нам показывают реакцию Тириона на секс Дени и Джона Сноу: почему он так напряжен? Потому что он видел, чем заканчивались предыдущие романы матери драконов. Как завещал покойный Мизинец, десница думает о худшем варианте развития событий: Джон не просто любовник, Джон хозяин Севера, и если его роман с Дейенерис по каким-то причинам прервется, какими будут последствия?

В «Игре престолов» всегда важны детали, причем любые — на экране никогда не бывает случайностей. Авторы рассыпают нам хлебные крошки, по которым мы можем понять, чего ждать дальше. Например, по тому, как аккуратно и по нотам перед нами разыгрывали конфликт Арьи и Сансы, мы могли догадаться, что никакого противостояния сестер Старк на самом деле нет. Этот вывод можно было сделать уже после того, как на экране вновь появился валирийский кинжал — это был наш главный ключик ко всей истории.

Несмотря на все сигналы, американская пресса посвятила десяток статей тому, что столкновение сестер Старков — проявление чудовищной мизогинии авторов. Посыл был примерно такой: нам только казалось, что в сериале действуют сильные женщины, на самом деле ими манипулируют коварные мужчины (в данном случае Питер Бейлиш). Для определенной группы зрителей любая женщина на экране — исключительно жертва или объект эксплуатации. Предположить, что женщины могут разобраться сами, что у них есть какой-то план и они вообще чуть сложнее устроены, чем существа с грудью и красивым лицом, эта часть публики не может. А зря, ведь уже на протяжении семи сезонов авторы сериала последовательно объясняют нам: судить о поступках персонажей и логике развития событий вы сможете только тогда, когда эти события состоятся. Казалось бы, можно было уже запомнить, но почему-то не выходит.

Конец лорда Бейлиша — одна из самых приятных и чудесных сцен всей серии. Несмотря на свою непримечательную внешность и привычку держаться в тени, именно Мизинец всегда был главным злодеем сериала. Именно с его действий в Семи королевствах началась гражданская война. Такой вестеросовский Гиркин и тоже с противными усиками. Руками сумасшедшей Лизы Аррен Мизинец убил десницу короля Джона Аррена. Он же подговорил ее написать письмо сестре — Кейтлин Старк — в котором обвинил в случившемся Ланнистеров. Именно Мизинец сказал Кейтлин, что кинжал, с помощью которого пытались убить Брана, принадлежит Тириону, дав ей убедительный повод схватить Ланнистера и посадить в темницу. Все он. Семь сезонов Мизинец чужими руками расчищал себе путь к трону — и если у остальных героев были какие-то качества, искупавшие их злодейства, то у Мизинца их не было совсем. И лучшим образом это было продемонстрировано в его финальном разговоре с Сансой:

— Я любил твою мать больше всего на свете.

— И ты предал ее.

— Я любил тебя больше всего на свете.

— И ты предал меня тоже.

Мы можем понять предательство ради страны (Варис), ради семьи (Серсея), но мы не можем принять предательство ради жажды власти. За такое полагается только быстрая смерть.

Еще очень показателен и разговор Арьи и Сансы после казни: Санса пытается переложить на сестру ответственность за убийство Мизинца — мол, это ты его ножичком. Нет, я лишь инструмент, ты вынесла приговор, отвечает сильно повзрослевшая Арья. Где-то за кадром на девочек с осуждением смотрит Нед Старк, всегда учивший их: кто выносит приговор, тот и должен приводить его в исполнение.

И, нконец, давайте закончим обсуждение еще одной важной деталью, связанной с настоящим именем Джона Сноу. В Башне бессмертных у Дейенерис, как вы помните, случается несколько пророческих видений. И в одном из них фигурирует имя Эйгон:

Визерис, подумала она, когда перед ней предстала следующая картина, но тут же поняла, что ошиблась. Волосы у этого человека были, как у ее брата, но он был выше и глаза имел не лиловые, а цвета индиго.

— Эйегон, — сказал он женщине, лежавшей с новорожденным на большой деревянной кровати. — Лучше имени для короля не найти.

— Ты сложишь для него песню? — спросила женщина.

— У него уже есть песня. Он тот принц, что был обещан, и его гимн — песнь льда и огня.

Дейенерис, как теперь становится ясно, видит разговор Рейгара Таргариена с Лианой Старк в Башне радости. С точки зрения хронологии не совсем понятно, как такой разговор мог состояться — ведь к моменту рождения своего сына Рейгар был уже мертв. Но это все-таки предсказания, так что можно на таких деталях не заморачиваться. Главное в другом. Принц, который был обещан, — это главное пророчество всего цикла «Песнь льда и пламени», и говорит оно о человеке, который победит Короля ночи и спасет Семь королевств. Получается, что это все-таки Джон… Интересно только, как на все это отреагирует Дейенерис? Как будут дальше развиваться ее отношения с Джоном? Мне кажется, что Таргариенов, как горцев, много быть не может. В конце останется только один.

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