Лев, самец — от $19000
По оценкам CITES, в <nobr>2000−2009</nobr> годах из ЮАР было экспортировано 2650 трофейных львов, больше 250 в год. Убить львицу в два раза дешевле, чем льва, — не больше $10000 за голову.
Жираф — от $3700
В жирафа стреляют патроном высокой мощности .458 винчестер магнум, целясь в голову или сердце. Сердце жирафа больше, чем у любого другого наземного животного, включая слонов, — из-за длинной шеи, по которой надо гнать кровь.
Зебра — от $1200
В Африке три вида зебр, из которых охотиться можно на единственную не вымирающую — саванную. Кроме ружья устроители охоты предлагают на выбор лук, арбалет или пистолет.
Гну — от $900
В результате сорока лет непрерывных наблюдений за популяцией гну в Серенгети стало известно, что основная причина смертности антилоп — не хищники, а голод. От него гибнут 75% животных.
Бонтебок — от $2500
Подвид антилопы Блесбока, сохранившийся только в районе Кейптауна, в огороженных заповедниках и национальных парках, числом около 1500.
Леопард — от $14000
Леопарды живут в 75 странах мира от ЮАР до КНДР и от Грузии до Индонезии, но легально убивать их можно только в некоторых африканских странах. В Гонконге, Сингапуре и Кувейте леопарды были, но вымерли.
Саванный слон — от $22000</br>В апреле <nobr>74-летний</nobr> король Испании Хуан Карлос сломал бедро во время охоты на слонов в Ботсване. После того как обстоятельства получения травмы стали известны, ему пришлось отказаться от должности почетного президента местного отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Блесбок — от $500
Этот вид антилоп был завезен в охотничьи угодья в разных странах, в частности, на них охотятся в Техасе. На их родине, в Южной Африке, до сих пор нет ни сезона охоты на них, ни лицензий — нужно только разрешение владельца земли.