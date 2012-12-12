Блесбок — от $500

Этот вид антилоп был завезен в охотничьи угодья в разных странах, в частности, на них охотятся в Техасе. На их родине, в Южной Африке, до сих пор нет ни сезона охоты на них, ни лицензий — нужно только разрешение владельца земли.