Впечатляющие световые инсталляции и интерактивные объекты, огромная территория, музыканты с мировыми именами: неподалеку от деревни Никола-Ленивец в Калужской области прошел первый четырехдневный фестиваль Signal 2017.

Главная сцена фестиваля, которой занимались SILA SVETA, представляла собой многослойную конструкцию — гиперкуб, включающий сложные интерактивные элементы и объекты. В разные дни фестиваля здесь выступили Zoviet France, Soundwalk Collective, The Chi Factory, Антон Кубиков, Никита Забелин и другие.

За арт-программу отвечали несколько художников. Архитектор бюро Wall Юлия Талькова, построившая инсталляцию Signal: Box — помещение, находясь внутри которого посетители фестиваля могли оставлять и прослушивать аудиосообщения, в реальном времени преобразовывавшиеся в видеоряд. Марго55 обустроила место для отдыха и наблюдения за природой Угры. Арт-группа «Варенъйе организм» вплела свою инсталляцию в живую рощу, а команда Sense представила стену из плотно прилегающих друг к другу люминесцентных ламп.

Фотограф Миша В. снял для Esquire эксклюзивный фоторепортаж, который мы публикуем.