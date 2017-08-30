До финала «Твин Пикса» осталось всего две серии — судьба большинства героев уже ясна, а история, начавшаяся в 1989 году, подходит к своему логическому (сюрреалистическому) завершению. Esquire разбирается, как изменились герои сериала за 25 лет.

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ДЕЙЛ КУПЕР

Эксцентричный агент ФБР, который интересуется Тибетом, медитациями, сверхъестественными явлениями, любит кофе, вишневые пироги и хороших девушек с трагическим прошлым. В финале второго сезона оказывается заточенным в Черном вигваме (параллельном измерении, которое служит источником всего мирового зла). Его место в земном мире занимает воплощение его темной стороны — злой двойник.

Спустя 25 лет настоящий Купер выбирается из Черного вигвама. Но в земном мире по‑прежнему существует его злой двойник. Поскольку это две стороны одной и той же личности, мы обсудим их обоих.

Злой Купер (двойник): Расчетливый психопат, которому нравится манипулировать людьми и ломать их волю, а также насильник (его жертвы — Одри Хорн и Дайан, к которым настоящий Купер испытывал строго платонические чувства. Имеет сверхъестественную способность возвращаться к жизни с помощью нечистой силы.


Хороший Купер: после выхода из Черного вигвама Дейл повредился рассудком и стал дружелюбным аутистом, которому чертовски везет с джекпотами. В конце сезона он наконец возвращается в норму и становится тем же полюбившимся зрителю агентом ФБР.

БОБ

Тогда: БОБ — демон Черного вигвама. Может овладеть душой человека и заставить его совершать ужасные поступки. Питается полученными при совершении злодеяния страстями, страхом и болью. В первых двух сезонах БОБ находится внутри отца Лоры Палмер Лиланда, который под влиянием БОБ`а насиловал и потом убил собственную дочь. В конце второго сезона БОБ обманом завладевает агентом Купером.


Сейчас: В течение 25 лет БОБ находился внутри темного двойника Купера и творил зло вместе с ним. Пытается быть независимым от остальных духов Черного вигвама, поэтому самолично поглощает все вызванные им боль и страдания, тем самым нарушая баланс добра и зла. Возможно, именно это и дает ему силу воскрешать свой сосуд (тело Купера) в случае, если кто-то убивает его. Духи Черного вигвама (в частности, однорукий МАЙК) пытаются забрать БОБ`а назад, но тот делает все, чтобы ускользнуть от них.

ГОРДОН КОУЛ

Тогда: Начальник регионального отдела ФБР и один из основателей оперативной группы «Голубая роза», которая занимается расследованием дел со сверхъестественным началом. Глуховат, поэтому пользуется слуховым аппаратом и очень громко разговаривает. Чтобы избежать утечки информации, время от времени общается с агентами закодированными посланиями. Разделяет любовь Купера к вишневым пирогам и кофе. Не отказывает себе в возможности пофлиртовать с хорошенькими девушками.


Сейчас: Гордон получил повышение и стал заместителем директора ФБР. Также у него появился новый слуховой аппарат, поэтому он перестал постоянно кричать во время разговора. По‑прежнему любит пофлиртовать с хорошенькими девушками, что вызывает у его коллег неоправданные сомнения в профессиональных качествах помощницы Гордона — экзотической красотки Тамары Престон.

АЛЬБЕРТ РОЗЕНФИЛД

Тогда: Агент ФБР и один из ведущих специалистов судебно-медицинской экспертизы. Резкий, циничный и бестактный скептик со светлой душой, объясняющий свои действия любовью к людям и борьбой за справедливость. Помогал в расследовании убийства Лоры Палмер и в разоблачении преступницы Джози Пэккард


Сейчас: Альберт остался на той же должности, что и раньше. Его характер практически не изменился, за исключением того, что с годами он умерил свой скептицизм по отношению к сверхъестественному.

ДЕНИС/ДЕНИЗ БРАЙСОН

Тогда: Агент Управления по борьбе с наркотиками, который однажды был вынужден переодеться в женщину, чтобы внедриться в группу торгующих наркотиками трансвеститов. Эти ролевые игры пришлись Брайсону по вкусу настолько сильно, что он стал ходить в женском образе постоянно и называть себя «ДенИз»


Сейчас: Несмотря на свою эксцентричную наружность и проведенную операцию по смене пола, Дениз стала начальником штаба ФБР. Не без поддержки Гордона Коула.

ФИЛИПП ДЖЕФФРИС

Тогда: Один из первых агентов оперативной группы «Голубая роза». Пропал на два года во время выполнения задания, а потом неожиданно объявился в филадельфийском офисе ФБР, где страшно всех напугал и дал важную подсказку о дальнейшей судьбе агента Купера.


Сейчас: Джеффрис потерял свою человеческую оболочку и превратился в некое подобие навороченного металлического чайника со светящимся шаром на носике. Учитывая, что группа Дэвида Боуи называлась Tin machine (Оловянная машина), похоже, новый облик — это отсылка к ней.

«Механизированный» Джеффрис переселился в другое измерение, вход в которое находится в зоне полуразрушенного отеля «Датчман», над демонической мелочной лавкой. Предположительно, он причастен к покушению на двойника Купера. Хотя и не признает свою вину.

ЛОРА ПАЛМЕР

Тогда: В сериале Лора мертва. Мы знаем, что она была школьной королевой выпускного бала, а за ее милым лицом скрыто как гнездо пороков, так и добрая душа, измученная вечным противостоянием добра и зла. Демон БОБ хотел завладеть Лорой с самого детства, развращая ее, но она не поддалась и заплатила за это жизнью.


Сейчас: Дух Лоры обитает в Черном вигваме. Формально она мертва, но в начале третьего сезона героиня говорит загадочную фразу: «Я мертва, однако я жива». В момент смерти на Лоре было мистическое кольцо из Пещеры сов, телепортирующее своего владельца в Черный вигвам. Отсюда предположение, что Лора все еще жива — в той или иной форме. Возможно, она даже материализуется в земном мире в финале третьего сезона. Или уже имеет там живого двойника.

ЛИЛАНД ПАЛМЕР

Тогда: Серьезный юрист крупной компании, один из самых уважаемых жителей города Твин Пикс, примерный семьянин и скорбящий отец убитой Лоры Палмер. С виду. На самом же деле — педофил, маньяк и безжалостный убийца, который с детства насиловал свою дочь Лору и, в итоге, убил ее. Совершая чудовищные преступления, Лиланд находился под контролем БОБ`а.

В 9 серии второго сезона агент Купер вычисляет Лиланда. Тот признается в своих злодеяниях и совершает суицид. В предсмертных муках Лиланд искренне раскаивается в содеянном. Ему приходит видение Лоры, которая простила его.


Сейчас: На протяжении последующих 25 лет дух Лиланда находится в Черном вигваме. Агент Купер, перед тем как выйти из Вигвама, встречается с ним там, и дух Лиланда со слезами на глазах говорит ему: «Найди Лору».

САРА ПАЛМЕР (в девичестве Новак)

Тогда: Измученная мать Лоры Палмер, обладающая даром ясновидения и страдающая от депрессивной формы биполярного аффективного расстройства. Ее муж — Лиланд Палмер — тайно подмешивал ей в еду наркотические средства, чтобы скрыть от нее, что он регулярно насилует их дочь Лору.


Сейчас: После трагических событий, обрушившихся на ее семью, Сара планомерно спивается, ведя отшельнический образ жизни. Она стала более злой, жесткой и отстраненной. Вероятно, одержима каким-то кровожадным демоном.

БЕН ХОРН

Тогда: Плейбой, гурман, хороший оратор и нечистый на руку бизнесмен. Кроме универмага и отеля «Грейт Нортен» (где по приезду в Твин Пикс остановился агент Купер), владеет борделем на границе штата. Когда бизнес переживает кризис, Бен немного съезжает с катушек и воображает себя генералом конфедератов Робертом Ли. Затем приходит в норму и пытается быть хорошим парнем, при этом принося окружающим не меньше вреда, чем тогда, когда он был плохишом. Отец Одри Хорн и Донны Хейвард.


Сейчас: По‑прежнему владелец отеля «Грейт Нортен». И по-прежнему пытается быть хорошим, поэтому не ведется на романтические намеки своей ассистентки Беверли и не дает денег своему внуку-социапату Ричарду.

ОДРИ ХОРН

Тогда: Дочь Бена Хорна. Романтичная и ранимая девушка, старательно притворяющаяся распутной роковой женщиной. Влюбляется в агента Купера и всячески пытается соблазнить его. Когда это не удается, флиртует с Бобби Бриггсом. В итоге, Одри поддается чарам Джона Джастиса Уилера — финансового специалиста по кризисным ситуациям, приехавшего, чтобы помочь бизнесу ее отца. По стечению обстоятельств оказывается в банке Твин Пикса в тот момент, когда в одной из ячеек срабатывает бомба. Чудом выживает, но не без последствий.


Сейчас: Неуравновешенная женщина с сыном-дегенератом Ричардом от одержимого БОБ`ом двойника Купера. Злой Купер изнасиловал ее в больнице в 1989 году, пока Одри лежала в коме. Большую часть третьего сезона проводит в галлюцинациях: ей мерещится, что она состоит в браке по расчету с деформированным мужичком по имени Чарли.

ДЖЕРРИ ХОРН

Тогда: Брат и деловой партнер Бена Хорна. Такой же плейбой и гурман, но куда менее смышленый, менее ответственный и более циничный.


Сейчас: Опустившийся на дно жизни торчок, променявший семейный бизнес по управлению отелем «Грейт Нортен» на травку. Тем не менее поддерживает хорошие отношения со своим братом. Заблудился в лесу, где и бегает большую часть третьего сезона.

ЭНДИ БРЕННАН

Тогда: До умиления наивный и добродушный помощник шерифа, не скупой на мужские слезы. Однако время от времени Энди посещает озарение и он проявляет обычно не свойственную ему смекалку. Состоит в сложных отношениях с секретаршей полиции Люси Моран, за сердце которой также борется продавец мужской одежды Дик Тремейн. Кульминация этих сложных отношений — беременность Люси и ожесточенная борьба за права на отцовство между двумя соперниками.


Сейчас: Возмужавший, но не растерявший своего добродушия, помощник шерифа (за 25 лет Энди не получил повышения, но получил отдельный кабинет). Женат на Люси и растит их сына Уолли Брандо, похожего одновременно на Марлона Брандо из фильма «Дикарь» и комика Уолли Кокса.

ЛЮСИ БРЕННАН (в девичестве Моран)

Тогда: Немного инфантильная кудрявая блондинка с тонким голоском. Cекретарша департамента шерифа Твин Пикса, стабильно снабжающая своих полицейских кофе и пончиками. Вынашивает ребенка от одного из двух своих ухажеров, участвует в конкурсе красоты «Мисс Твин Пикс».


Сейчас: 25 лет спустя Люси продолжает занимать все ту же должность. Старомодна и никак не привыкнет к новым технологиям, вроде айфона. Жена Энди Бреннана, мать Уолли Брандо Бреннана.

ШЕРИФ ТВИН ПИКСА

Тогда: В первых двух сезонах шерифом Твин Пикса служит Гарри Трумен, названный в честь 33 президента США. Простой, добродушный и прямой, как шпала. Способен на сильные чувства, и это не всегда идет ему на пользу. Склонен к алкоголизму. В расследовании убийства Лоры Памер был правой рукой агента Купера и как-то в шутку назвал себя доктором Ватсоном.


Сейчас: Гарри серьезно заболел (предположительно, онкология) и уступил должность шерифа своему брату Фрэнку, вернувшемуся из Вашингтона. В течение третьего сезона находится за кадром, в больнице.

ТОММИ «ЯСТРЕБ» ХИЛЛ

Тогда: Чистокровный индеец из племени не-персе, уважающий духовные традиции своего народа и не сомневающийся в сверхъестественной природе событий в Твин Пиксе. Спокойный, сосредоточенный. В полиции работает помощником шерифа. Отличный следопыт.


Сейчас: Заместитель шерифа Твин Пикс, вместе с Энди Бренаном поддерживающий веру в легенды прошлого и сверхъестественное в ставшем гораздо более технически оснащенном департаменте полиции, где, казалось бы, уже не должно быть места мистике.

МАЙОР ГАРЛАНД БРИГГС

Тогда: Мудрый, терпеливый и высокодуховный куратор секретного проекта «Голубая книга», в его обязанности входило наблюдение за паранормальной активностью в области лесов Твин Пикса. Отец Бобби Бриггса. Архивист, составивший большую часть досье по сверхъестественным явлениям города (книга «Тайная история Твин Пикс»).


Сейчас: Считалось, что майор погиб при пожаре на военном объекте в 1989 году. Как выяснилось, он не погиб, а в течение 25 лет скрывался в другом измерении — так называемой «зоне». Его обезглавленное тело был найдено в городке Бакхорн. Завещал передать своему сыну Бобби важные координаты, связанные с открытием портала в Чtрный и Белый вигвамы.

БОББИ БРИГГС

Тогда: Легкомысленный и взбалмошный школьник, живущий по принципу «хочу все и сразу». Наркоман, замешанный в торговле кокаином. Встречался одновременно с Лорой Палмер и замужней Шелли Джонсон. Пытался ухаживать за Одри Хорн. В этом, казалось бы, безнадежном человеке потенциал видел только его отец, майор Бриггс.


Сейчас: Умудренный жизненным опытом полицейский, сожалеющий о своем темном прошлом, которое, однако, помогает Бобби в борьбе с наркоторговлей в школе. Разведен с Шелли, но поддерживает с ней дружеские отношения. Забоится об их дочери Бекки (ее играет Аманда Сейфрид), которая старательно повторяет ошибки молодости обоих родителей.

ШЕЛЛИ БРИГГС

Тогда: Официантка в кафе RR и одна из самых красивых женщин Твин Пикса. Обладает покладистым характером, иногда цинична. Замужем за дальнобойщиком Лео Джонсоном — убийцей, наркоторговцем и абьюзером. Наставляет своему мужу рога, встречаясь со школьником Бобби Бриггсом.


Сейчас: Умудренная опытом мать, партнер Нормы Дженнингс по управлению кафе RR. В разводе с Бобби Бриггсом, предпочитает ему Красного — уголовника-наркоторговца, ответственного за распространение дури в школах Твин Пикса. В общем, жизнь Шелли ничему не учит.

НОРМА ДЖЕННИНГС (в девичестве Линдстром)

Тогда: Владелица и шеф-повар кафе RR. Красавица бальзаковского возраста, по молодости выскочившая замуж за лживого уголовника-манипулятора Хэнка Дженнингса и вынужденная как-то с этим мириться. На протяжении многих лет общается со своей школьной любовью Эдом Херли (тоже состоящим в браке без любви). Однако из-за нерешительности обоих общение ни к чему не ведет.


Сейчас: Пожилая владелица и шеф-повар сети ресторанов Norma`s RR. Из-за нерешительности Эда встречается со своим расчетливым партнером по бизнесу — Уолтером Лауфордом, но расстается с ним, как только Эд наконец-то бросает свою полоумную жену Надин.

ХЭНК ДЖЕННИНГС

Тогда: Прожженный уголовник, который на людях носит маску хорошего парня. Муж Нормы. Постоянно поет ей песни о том, как хочет исправиться и искупить вину перед обществом, но все ему мешают и все идет не так. Когда-то входил в «Читальню» (сельский аналог добровольной народной дружины), пока шериф Гарри Труман не раскусил его гнилую сущность и не выгнал его. Во втором сезоне возвращается в тюрьму за нарушение правил условно-досрочного освобождения.


Сейчас: В 1992 году Хэнка зарезали в тюрьме «доброжелатели», поэтому до третьего сезона он не дожил. На смертном одре написал полную раскаяния слезную записку. Впрочем, зная любовь Хэнка к показушным покаяниям, мы не можем быть уверены, что даже перед смертью он был достаточно честен.

ЭД ХЕРЛИ

Тогда: Хозяин и по совместительству главный механик Заправки Большого Эда. Вместе с костяком полиции Твин Пикса cостоит в «Читальне». По молодости женился на Надин Гертз-Батлер — неадекватной одноглазой мадам, одержимой идеей создать беззвучные карнизы для занавесок. Винит себя в том, что Надин потеряла глаз, поэтому не бросает ее, вопреки бесперспективности и сложности их отношений. Тайно от Надин встречается со своей школьной любовью Нормой Дженнингс.


Сейчас: По‑прежнему работает на собственной заправке. За 25 лет выражение лица Эда стало еще более грустным, а сам герой — еще более апатичным. Однако удача все-таки улыбается ему: несмотря на старательное бездействие Эда, Надин освобождает его от брачных обетов, и он собирается жениться на Норме.

НАДИН ХЕРЛИ

Тогда: Стервозная, неуравновешенная, помешанная на занавесках одноглазая женщина. Безуспешно пытается продвинуть свои «бесшумные карнизы для штор». Пытается покончить собой, но ее успевают спасти. Из-за случившегося Надин на некоторое время впадает в детство и пристает к школьной звезде футбола — Майку Нельсону. Регулярно делает физические упражнения, что, вкупе с избытком адреналина, на некоторое время дает ей огромную силу.


Сейчас: Успешная бизнес-леди, которая все-таки смогла открыть магазин по продаже бесшумных карнизов для штор. Благодаря веб-сериалу бывшего психиатра доктора Джакоби, Надин стала заметно спокойнее. Осознав, как тяжело с ней жить, решила освободить Эда и дала ему благословение уйти к Норме. Надин — один из немногих персонажей «Твин Пикса», у которого за прошедшие 25 лет дела пошли в гору, а не наоборот.

ДЖЕЙМС ХЕРЛИ

Тогда: Романтичный байкер, подозрительно похожий на актера Джеймса Дина. Тайно встречался с Лорой Палмер (она на тот момент состояла в отношениях с Бобби) и искренне пытался наставить ее на путь истинный. После смерти Лоры начал встречаться с ее лучшей подругой Донной, что не мешало ему поглядывать на кузину Лоры — Мэдди Фергюсон. Примерно в таких душевных метаниях Джеймс и провел первые два сезона.


Сейчас: Попал в ДТП во время поездки на мотоцикле и, как выразилась Шелли, стал «немного тихим». Работает охранником отеля «Грейт Нортен», параллельно выступая как музыкант в баре «Дом у Дороги». Питает теплые чувства к Рене - подруге Шелли, которая тусуется в баре. Ситуацию усугубляет то, что Рене замужем. Но разве подобные мелочи когда-нибудь останавливали Джеймса?

ЛОУРЕНС ДЖАКОБИ

Тогда: Фриковатый психиатр, который смотрит на мир исключительно через разноцветные очки (разумеется, он использует их не просто так, а для того, чтобы балансировать работу полушарий мозга). Одобряет использование наркотических средств в лечении психических расстройств. Был лечащим врачом Лоры Палмер, Надин Херли и других жителей Твин Пикса.


Сейчас: Из-за того, что доктор Джакоби проглядел инцест в семье своей пациентки Лоры Палмер, комиссия лишила его лицензии на медицинскую деятельность. Поэтому в новом сезоне он переквалифицировался из психиатра в видеоблогера. Его программа «Доктор Ампер» посвящена разоблачению мнимых государственных заговоров и продаже «золотых» лопат, которые помогут нуждающимся «выкопать себя из дерьма на пути к Истине».

МАРГАРЕТ ЛАНТЕРМАН (Дама с поленом)

Тогда: На первый взгляд Маргарет — городская сумасшедшая, которая везде таскает за собой полено и несет околесицу. На самом деле она — мудрая женщина, обладающая пророческим даром, который помог следствию в расследовании убийства Лоры Палмер. В детстве во время прогулки в лесу Маргарет была телепортирована неизвестной силой в Белый вигвам (другое измерение, из которого добрые духи управляют жизнью на Земле). Отсюда ее пророческий дар.


Сейчас: Спустя 25 лет, несмотря онкологию и необходимость пользоваться кислородным ингалятором, Маргарет по‑прежнему помогает следствию. На этот раз — в поиске настоящего Дейла Купера. Когда Марагарет умирает, она говорит: «Мое полено становится золотым».

КАРЛ РОДД

Тогда: Одноклассник Дамы с поленом, управляющий стоянкой трейлеров «Жирная форель» в Орегоне. Вечно усталое выражение лица составляет заметный контраст его заботливой натуре. Как и Дама с поленом, Карл в детстве был телепортирован в Белый вигвам. Пребывание там наградило его шестым чувством. Предположительно, самый первый парень из «Читальни» в Твин Пиксе.


Сейчас: Спустя 25 лет Карл вернулся в Твин Пикс и организовал новую стоянку трейлеров с крайне оригинальным названием «Новая жирная форель». С годами стал менее ворчливым и более заботливым о своих постояльцах.

ДЖОЗИ ПЭККАРД (настоящее имя — Ли Чун Фун)

Тогда: Изворотливая и циничная бизнес-леди, прикидывающаяся бедной овечкой. На ее счету — организация поджога лесопилки, покушение на жизнь мужа, его сестры и агента Купера. Этим ее богатый послужной список не ограничивается: туда входит занятие проституцией, распространение наркотиков и активное участие в ОПГ. В итоге Джози оказывается загнана в угол своими же злодеяниями и внезапно умирает на глазах влюбленного в нее шерифа Трумена и агента Купера. Предположительно, ее жизнь забрал демон БОБ. После смерти дух Джози не попадает в Черный вигвам (как большинство умерших), а оказывается заперт в деревянной ручке тумбочки в отеле «Грейт нортен».


Сейчас: В третьем сезоне Джози отсутствует. Предположительно, ее неприкаянный дух по‑прежнему пребывает в отеле «Грейт Нортен». Во всяком случае, так считает Джоан Чен (исполнительница роли Джози).

ДОННА ХЕЙВАРД

Тогда: Тихая и скромная девушка, лучшая подруга Лоры Палмер, спасающая от одиночества ее бойфренда Джеймса Херли. Пытается самостоятельно раскрыть убийство Лоры и разобраться в отношениях со своими родителями.


Сейчас: В третьем сезоне Донна отсутствует (зато есть ее младшая сестра Гретхен и отец Уилл). Существует предположение, что Донна погибла в той самой аварии, после которой Джеймс Херли «стал немного тихим».

ЭННИ БЛЭКБЕРН

Тогда: Красивая, скромная и добрая официантка, которая из-за несчастной любви уходила в монастырь. Разделяет восторженные взгляды агента Купера на леса Твин Пикса и их роль в духовной жизни города. Именно она пленила его неприступное сердце, и именно ради ее спасения он отправился в Черный вигвам.


Сейчас: Судьба Энни — один из главных секретов третьего сезона. Но сценарист Марк Фрост уверяет, что эта тайна будет раскрыта. Судя по отсутствию Хизер Грэм (исполнительница роли Энни) в актерском составе, участь Энни довольно печальна.

МАЙК

Тогда: Демон Черного вигвама. Когда-то он, как и БОБ, вселялся в людей, усиливал их негативные стороны, толкал на злодеяния и питался полученными болью и страданиями (т.н. гармонбозия. — Esquire). Живет в теле продавца обувью Филлипа Жерара, который подавляет влияние МАЙКА, принимая галоперидол.

В какой-то момент МАЙК «узрел лик Божий» и очистился, отрезав себе руку, которой он совершал зло. Помогает Куперу поймать и остановить БОБ`а, вышедшего из-под контроля Черного вигвама. Когда БОБ убивает Лору Палмер, МАЙК наказывает БОБ`а, забрав полученную при убийстве гармонбозию.


Сейчас: МАЙК продолжает помогать Куперу, когда тот выходит из Черного вигвама. Его подсказки по‑настоящему выручают Купера, который пребывает в аутичном состоянии. Он же передает агенту кольцо пещеры сов, которое играет ключевую роль в борьбе с БОБ`ом.

РУКА

Тогда: Дух руки МАЙК`а/Жерара в Черном вигваме воплощается в форме вредного карлика в красном пиджаке. Троллит агента Купера, когда тот попадает в красную комнату. Однако дает ему важные подсказки в расследовании убийства Лоры Палмер.


Сейчас: Как-то РУКА сказала агенту Куперу «Когда вы снова меня увидите, это уже буду не я». Так и произошло: спустя 25 лет она эволюционировала в электрическое дерево. Продолжает давать подсказки Дейлу — на этот раз рука сообщает время открытия портала в Черный вигвам и предупреждает о нападении наемного убийцы.