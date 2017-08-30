26-кратный чемпион мира по плаванию Майкл Фелпс опубликовал в своем Twitter подколку по отношению к Конору Макгрегору: под отфотошопленной афишей американец предложил ирландцу посоревноваться в плавании.

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Твит Фелпса — несомненно, отсылка к недавнему бою чемпиона UFC Макгрегора с чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером, который Макгрегор проиграл.

О том, почему этот бой называли «боем века», читайте здесь.