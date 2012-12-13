Эдгар Пейшоту, дом Лили Мариньу
Эдгар Пейшоту, 49 лет, помощник по дому</br>«Я начал работать в восемь лет. Моя мечта — увидеть, что мои дети выросли и получили образование».
Лили Мариньу, 86 лет, пенсионерка</br>«Я мечтаю о мире, где все дети и пожилые люди чувствуют себя в безопасности. Мечтаю о лекарстве, которое будет лечить болезни, убивающие миллионы».
Матильда Родригес Нашсименту, 72 года, горничная</br>«Хочу, чтобы мой сын нашел наконец постоянную работу. Его уволили из банка, и сейчас он вынужден жить со мной».
Педро Приско, 30 лет, адвокат</br>«Хочу, чтобы все народы жили в мире друг с другом и чтобы на планете полностью исчезло такое понятие, как голод».
Хосе Эдуардо Феррейра Виталино, 38 лет, помощник</br>«Моя работа наполняет меня гордостью. В ближайшем будущем я бы хотел открыть пиццерию».
Адриана Маттар, 40 лет, повар</br>«Я бы хотела, чтобы Рио стал безопасным местом, где каждый из нас нашел бы свой путь к процветанию».
Андреа Сантуш Родригес, 33 года, горничная</br>«Я хочу, чтобы у моей дочери было хорошее будущее. Но хорошее будущее не всегда можно купить за деньги».
Боб Надкарни, 64 года, художник, музыкант, владелец джазового клуба Maze Jazz</br>«У меня нет мечты».
Хелена Нара Пейшоту, 51 год, горничная</br>«Моя самая заветная мечта — приобрести наконец свой собственный дом».
Ласи Гиффони Де Моура, 74 года, пенсионерка</br>«Я бы хотела жить тихой спокойной жизнью в гармонии со всеми, кто живет вместе со мной».
Соландж Гомес Миранда, 41 год, горничная</br>«Поскольку не так давно я уже купила собственный дом, то теперь я мечтаю о покупке машины».
Жоржи Штайнильбер, 61 год, почетный президент Ассоциации тренеров</br>«Мечтаю попросить у золотой рыбки дать мне найти любовь».