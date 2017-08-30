22-летний Корней Макаров арестован на 1,5 месяца решением Хамовнического районного суда Москвы. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 11 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). О этом сообщает РБК .

По версии следствия, после совершения преступления Макаров уехал в Таиланд. Он вернулся в Москву после того, как с его родственниками связались полицейские. Следователь Михаил Власов в ходе заседания заявил, что «свидетели опознали его как лицо, совершившее преступление», — пишет РБК.

На вопрос судьи, признает ли Макаров вину, тот ответил утвердительно, однако после жестов адвоката сказал, что вину признает частично, а после этого и вовсе отказался признать вину.

22-летний подозреваемый — сын 51-летнего актера Сергея Макарова, известного, в частности, по сериалу «Интерны».

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