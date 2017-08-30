«Терминатор 2: Судный день» вернулся на экраны в формате 3D. Чтобы отметить релиз, Арнольд Шварценеггер и один из авторов сценария Уильям Вишер вспомнили самые культовые моменты фильма.

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Один из таких — сцена, в которрой Шварценеггер произносит испанское выражение Hasta La Vista, baby (в переводе «до свидания» или «до встречи». — Esquire). Еще задолго до того, как эта фраза стала одной из самых узнаваемых в кино, ее часто использовал Вишер в разговоре с режиссером Джеймсом Камероном.

«Мы часто заканчивали этими словами наши телефонные разговоры. Никто из нас и понятия не имел, что эта фраза станет крылатой», — заявил Вишер в интервью The Independent.

Шварценеггер же рассказал, что хотел переиначить фразу «Я вернусь» и сказать I will be back вместо I’ll be back. «Я неправильно произносил каждую чертову фразу из-за своего акцента. У меня были трудности I’ll be back», — признался актер.

«Терминатор 2: Судный день» впервые вышел на экраны в 1991 году.