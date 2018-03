Жесткий диск с незаконченными произведениями Терри Пратчетта раздавили катком. Об этом перед смертью в 2015 году попросил сам британский писатель.

Он скончался в результате развившейся болезни Альцгеймера в возрасте 66 лет, успев опубликовать более 70 книг, в том числе знаменитую серию «Плоский мир». Друг Пратчетта, автор «Американских богов» Нил Гейман рассказал, что писатель хотел, чтобы «все, над чем он работал, вытащили из компьютеров, положили по центру дороги и раздавили катком».

About to fulfill my obligation to Terry @SalisburyMuseum @Wiltshire_flo pic.twitter.com/B0xr3V5Cbg

Волю фантаста привел в исполнение управляющий его имуществом и близкий друг Роб Уилкинс. Он опубликовал снимки в твиттере Терри Пратчетта, который они вели вместе. То, что осталось от жесткого диска выставят в музее города Солсбери (надеемся, что у Уилкинса все же есть копия).