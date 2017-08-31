«9 ПЕСЕН»

Англичанин по имени Мэтт и американка Лиза обнаруживают, что у них есть общие интересы: рок-концерты и секс. Фильм Майкла Уинтерботтома — это наполовину монтажные склейки с концертов (надо отметить, отличных — в объективе оператора Black Rebel Motorcycle Club, Franz Ferdinand и Primal Scream), наполовину — раскрепощенное эротическое кино, в котором главные герои занимаются реальным сексом. Кино снимали без сценария (совсем) и это только добавило ленте естественности.

«МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ»

Мечтающая о карьере актрисы девушка из пригорода (Наоми Уоттс) становится детективом-любителем, пытаясь помочь своей новой подруге с амнезией — героине Лауры Елены Хардинг. Рано или поздно это приводит к волнующей сцене лесбийской любви.

«ЛЮБОВЬ»

«Любовь» Гаспара Ноэ, как вы помните, изрядно наделала шума — фильм не назвал порнографическим только ленивый. Меж тем, режиссеру не привыкать эпатировать аудиторию — только в этот раз он мастерски использовал все возможности 3D-съемки, чтобы погрузить зрителя в историю несчастной любви и желаний.

«ЖИЗНЬ АДЕЛЬ»

Романтическое кино Абделлатифа Кешиша рассказывает о двух молодых французских девушках, потерявших друг от друга головы. Это опустошающая история любви, одна из составляющих которой — откровенные сцены секса, после выхода фильма в прокат ставшие причиной скандала-другого.

«9 ½ НЕДЕЛЬ»

Успешный бизнесмен Джон Грей (Микки Рурк) соблазняет работающую в картинной галерее Элизабет (Ким Бейсингер). Она почти ничего о нем не знает, зато чем дальше, тем больше осведомлена о его сексуальных желаниях. Их отношения развиваются, и в какой-то момент Элизабет обнаруживает себя в опасной зависимости от своего любовника.

«С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»

В фильме Стэнли Кубрика Том Круз и Николь Кидман играют пару нью-йоркцев, чей брак подвергается серьезному испытанию, когда жена признается в своих сексуальных фантазиях. Пытаясь сохранить отношения, они отправляются в особняк на бал-маскарад, который оборачивается оргией иллюминатов.

«МЕЧТАТЕЛИ»

Американский студент Мэттью приезжает в Париж беспокойной весной 1968-го, и знакомится с близнецами Тео и Изабелль, разделяющими интерес к кино и сексу. Все трое погружаются в непростые отношения, исследуя границы допустимого для каждого из них.

«ИНТИМ»

Главный герой каждую среду встречается с незнакомкой, чтобы заняться страстным сексом, главное правило которого — никаких разговоров. Он ничего о ней не знает, но в конце концов любопытство одерживает верх. Проследив за своей любовницей, он узнает правду, которая разрушает их призрачный союз.

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

Эротическая драма с Эмили Браунинг (звездой сериала «Американские боги») рассказывает о молодой студентке, подрабатывающей на загадочной загородной вилле. Ее задача: носить красивое нижнее белье и выполнять желания обеспеченных гостей. Чем выше она поднимается по карьерной лестнице, тем больше узнает о себе и о том, как далеко готова зайти.