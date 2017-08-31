Пятый раунд состоявшегося на прошлой неделе «боя века» можно назвать переломным: Флойд Мейвезер стал все чаще наносить точечные удары, а Конор Макгрегор — уходить к канатам. Во время поединка боксер сказал своему сопернику несколько слов. Конечно, журналисты не могли не спросить его о содержании разговора.
По словам Макгрегора, он произнес
Бой закончился после десятого раунда. Мейвезеру засчитали победу техническим нокаутом.
Говоря о бойцовских навыках соперника, боксер сказал: «У него внушительная ударная сила, но с таким я уже сталкивался, поэтому продолжал наступать. Это не та сила, которая могла бы остановить меня от наступления».
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