Пятый раунд состоявшегося на прошлой неделе «боя века» можно назвать переломным: Флойд Мейвезер стал все чаще наносить точечные удары, а Конор Макгрегор — уходить к канатам. Во время поединка боксер сказал своему сопернику несколько слов. Конечно, журналисты не могли не спросить его о содержании разговора.

По словам Макгрегора, он произнес буквально следующее : «Ты до сих пор не вырубил меня? Ты же говорил, что дальше четвертого раунда не зайдет. Когда ты собираешься использовать свою силу?»

Бой закончился после десятого раунда. Мейвезеру засчитали победу техническим нокаутом.

Говоря о бойцовских навыках соперника, боксер сказал: «У него внушительная ударная сила, но с таким я уже сталкивался, поэтому продолжал наступать. Это не та сила, которая могла бы остановить меня от наступления».

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