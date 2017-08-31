В ближайшие выходные в Музее архитектуры Щусева пройдет благотворительный фестиваль House of Hearts в пользу фонда «Обнаженные сердца». Все средства от мероприятия пойдут на образовательные проекты для детей с особенностями развития. Событие будет посвящено инклюзии — включению таких людей в общественную жизнь.

Кураторы фестиваля рассказали Esquire о том, над чем они работают.

ДАРЬЯ ПАРХОМЕНКО, куратор направления «Искусство»:

«Для создания зоны современного искусства фестиваля House of Hearts мы сосредоточили внимание на теме эмпатии. Выбрали те произведения, которые являются медиумом, позволяющим зрителю испытать на себе эмфатическое сопереживание. Технологические перформансы, видеоинсталляции, интерактивные объекты, графика, холсты — разными средствами они позволяют пережить душевное состояние другого человека. Например, Дарья Кротова предлагает увидеть мир глазами маленького мальчика — она вышила на холсте рисунки своего шестилетнего сына, изображающего его отца».

ЕКАТЕРИНА ПАВЕЛКО, куратор направления «Мода»:

«Мода остро реагирует на перемены в обществе, легко и органично меняется под воздействием современного, незашоренного представления о красоте, она толерантна по своей природе. Вместе с фотографом Алексеем Константиновым, декоратором Мариной Бессонной и студентами направления Мода Школы дизайна Высшей школы экономики мы реализовали масштабный фотопроект о красоте, которая окружает нас каждый день, об обычных людях, к которым хочется присматриваться, любоваться ими. Я благодарна нашим дизайнерам, которые согласились участвовать в фестивале. Вместе с Inshade, Nina Donis, Walk of shame, ZDDZ, Turbo_Yulia и другими мы фиксируем рассвет российской модной индустрии».

ЕКАТЕРИНА ТРОЕПОЛЬСКАЯ, куратор направления «Литература»:

«Писателям часто задают важные вопросы: о любви, о судьбе, о родине. Мы пригласили выступить своих товарищей, писателей, способных говорить о взаимопонимании. Это наши любимые авторы. Герман Лукомников, Дмитрий Данилов, Алексей Цветков, Александр Снегирев, Дмитрий Воденников. И, конечно, Лев Re-Pac Киселев — мастер фристайла. Рэперы знают, что такое эмпатия».

МАРИЯ ПИРУМОВА, куратор направления «Музыка»:

«Нам хотелось создать уютную и расслабленную атмосферу во дворе МУзея и мы решили не привязываться к определенным стилевым направлениям или субкультурам, а пригласили выступить разных артистов. В итоге собралась команда мечты: Андрей Пирумов, СБПЧ, Луна, Дмитрий Устинов и SunSay — они играют и исполняют музыку, которую можно охарактеризовать одним прилагательным: «хорошая».

АЛИСА КРЕТОВА, куратор направления «Театр»:

«Внимание к окружающему миру, самому себе, открытость людям и понимание социальных процессов — вот, что нас волнует, и о чем мы будем говорить на языках театра, поэзии, современного искусства, архитектуры и науки.

За эмпатии в прямом смысле этого слова отвечает красивый и очень важный спектакль «Слепые» по пьесе Метерлинка молодого театрального коллектива «ПТТ» и режиссера Наташи Горбас. А моя коллега по Мастерской Брусникина Алина Насибуллина специально для фестиваля делает театральный перформанс с участием ребят из школы «Инклюзион», это актеры с особенностями развития и здоровья. Сегодня важно понимание, что театром может заниматься каждый, кто имеет собственное представление об устройстве мира и хочет рассказать о нем».

ЕЛИЗАВЕТА ЛИХАЧЕВА, куратор направления «Архитектура»:

«Архитектура — это отражение общества — разного, яркого, толерантного, того общества, которое мы сами создаем. Поэтому мы решили провести воркшоп «Наш город». Мы порассуждаем о том, как понятия толерантности, равенства и уважения относятся к архитектуре и градостроительству. Как построить новое и современное здание, внести свой вклад в историю, не нарушив уже существующий городской контекст. Каждый из участников создаст свой небольшой участок с домом и прилегающей территорией, проложит сквозь них дороги, определит основные цветовые решения района и научится задумываться не только над собственным домом, но и над общим делом. В результате участники создадут целый город, состоящий из небольших «индивидуальных» архитектурных проектов».

Официальный партнер мероприятия Рокетбанк запускает в августе благотворительную акцию в поддержку Фонда. Каждый желающий сможет поддержать «Обнаженные сердца», став клиентом Рокетбанка: за каждого нового клиента банк будет переводить тысячу рублей на развитие программ организации. Помимо этого, в сентябре все клиенты банка смогут пожертвовать Фонду свой кешбэк.