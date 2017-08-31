На протяжении семь сезонов мы наблюдали, как персонажи «Игры престолов» из плохих становились хорошими, из положительных превращались в злодеев, а также умирали и возвращались к жизни. Они влюблялись и предавали своих возлюбленных, путешествовали по всему Вестеросу и за его пределы, тренировались. Но никто не изменился так же сильно, как Бран Старк — маленький мальчик, любящий лазать по стенам Винтерфелла, стал Трехглазым вороном. И теперь перед ним, как на ладони, вся история Вестероса. Несмотря на свои возможности, Бран Старк никак не вмешивается в события, и его бездействие вызывает у фанатов множество вопросов.

Почему он сообщает важную информацию тогда, когда он ее сообщает (см. сцену с Сэмом Тарли и раскрытием тайны рождения Джона Сноу)? Почему он ведет себя так странно? Что он знает и в какой момент узнаёт? И, самый волнующий вопрос: а вдруг он и есть Король Ночи? Esquire поговорил с исполнителем роли, актером Айзеком Хемстедом-Райтом и попытался узнать ответы.

Почему Бран такой странный?

У нас с с шоураннерами (Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс. — Esquire) был разговор о том, каким будет Бран после того, как в его мозг выгрузят всю историю человечества. Они хотели, чтобы он стал неким подобием Доктора Манхэттена из комиксов о «Хранителях». Мы придумали, что Бран сможет существовать одновременно в разных временных пространствах и получать доступ к любому событию в любое время. Но в то же время нам не хотелось, чтобы персонаж стал скучным и неинтересным; нужно было сохранить долю мистики и толику самого Брана. Было круто, я прочитал весь сценарий и играл Брана так, будто он заранее знает все, что произойдет в конце. Так что когда он смотрит на кинжал, он думает: «А, этим кинжалом убьют Мизинца». Сложность была в том, что иногда это могло показаться занудством, и было важно не дать герою стать совсем уж скучным.

О разговоре с Сэмом Тарли в финальной серии

В этой сцене, наоборот, что-то новое узнает Бран, и это не тот случай, когда его нельзя удивить. Он мог подумать: «О, это интересное открытие в истории Вестероса — круто». Потому что когда Бран вернулся в Винтерфелл, ему все казалось скучным. Он уже превзошел самого непревзойденного гения, он знает буквально всю историю вселенной. Он сидит такой и думает: «Ой, ну мне тут нечего делать. У нас тут надвигается великая война, а я просто сижу». Так что прибытие Сэма, который знает какие-то вещи и может им научить, это радостное событие для Брана.

Почему Бран не раскрывает информацию?

Я не думаю, что Бран держит информацию при себе. Он все-таки не Трехглазый ворон, который просидел на дереве тысячу лет и прошел через всю историю мира. У него всего-навсего есть библиотека Kindle в голове со всей информацией, но у него не было времени ее проштудировать. У предыдущего Ворона была вечность, чтобы Увидеть Все и запомнить это навсегда. Брану же еще нужно время. В сцене с Сэмом есть момент, где он спрашивает: «Ты уверен? Дай мне взглянуть и убедиться».

То же самое с Мизинцем. Не то чтобы он ничего не рассказывал сестрам. Ему просто нужно было время подумать до того, как они пришли к нему и спросили, что происходит. И он такой: «О боже, смотрите!» Бран еще подросток и ему много предстоит узнать. Ему нужно время.

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Я бы хотел быть Королем Ночи

« Я бы хотел быть Королем Ночи

Бран, которого мы любим, все еще с нами?

Эта фраза объясняет все: «Я помню, каково это — быть Брандоном Старком, но я помню еще столько всего». Он сейчас больше сосредоточен на том, что близится конец света, и ему нужно действовать. Я думаю, Бран понимает, что Мира Рид выполнила свое предназначение, которое заключалась в том, чтобы доставить его в Винтерфелл. Он не холод, мол, «ну все, иди отсюда, ты мне больше не нужна». Это скорее «спасибо тебе, но теперь мне нужно уделить внимание более важным вещаи».

Бран — Король Ночи?

Эта теория просто взрывает соцсети последние несколько недель. Некоторые постят коллажи со мной и Королем Ночи и такие «да, это точно он, сто процентов!» Но мне кажется, что мы не особо похожи. Самое классное в последнем сезоне — это то, что все теории закончатся и все получат ответы. Лично я думаю, что история с Королем Ночи немного притянута за уши, но я мог сказать то же самое по поводу теории с Ходором. Но когда я увидел это на бумаге, я подумал: «Да не может быть!» Но это «Игра престолов», так что тут возможно все. Я бы хотел быть Королем ночи. Было бы круто сказать: «Да, все это время это был я». Но не знаю — я сомневаюсь.

О роли Трехглазого ворона

Большую часть сериала я играл самого себя. Бран похож на меня, только в более необычных обстоятельствах — как, например, в пещере, когда ему приходят видения. В этот раз мне пришлось развивать совершенно нового персонажа, и это было действительно весело. В каждой сцене я представлял и думал о том, что происходит в другом месте. Потому что это действительно то, что происходит с Браном: у него в голове есть целый клубок событий.