1.

Песчаные дюны в национальном парке Ленсойс-Мараньенсис, Бразилия

Фото: Marcelo Almeida / REX / Fotodom

2.

Ландшафтная живопись авторства французского художника Сейпа.

На холме Шато-д'О изображен автобус Volkswagen в окружении тропических пальм.

Valentin Flauraud / AP / East News

3.

Атомный ледокол «50 лет Победы» в Северном Ледовитом океане. 13 августа атомоход отправился на Северный полюс с участниками конференции, посвященной 40-летию достижения атомным ледоколом «Арктика» географической точки Северного полюса.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

4.

В штате Техас, США, бушует ураган «Харви» — один из самых разрушительных на территории страны за последние 12 лет.

Жертвами стихийного бедствия стали более 40 человек.

Фото: Gerald Herbert / AP / East News

5.

Южная Корея совместно с США провела учения с применением тяжелых бомб.

Это стало ответом на пуск ракеты в КНДР.

Фото: AFP / East News

6.

Солнечное затмение с видом на водохранилище Росс на границе штата Вашингтон и провинции Британская Колумбия.

Фото: Bill Ingalls / NASA.

7.

Самая высокая живая изгородь в мире, парк Сайренсестер, Великобритания.

Фото: Peter MacDiarmid / REX / Fotodom

8.

Кошка пытается спастись от наводнения «Харви», обрушившегося на Хьюстон, штат Техас.

Фото: Scott Olson / Getty Images

9.

Десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга в знак протеста против приговора молодым активистам

Джошуа Вонгу, Натану Лоу и Алексу Чоу, которых приговорили к реальным срокам за участие в политических демонстрациях.

Фото: Kin Cheung / AP / East News

10.