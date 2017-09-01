1.
Песчаные дюны в национальном парке Ленсойс-Мараньенсис, Бразилия
Фото: Marcelo Almeida / REX / Fotodom
2.
Ландшафтная живопись авторства французского художника Сейпа.
На холме Шато-д'О изображен автобус Volkswagen в окружении тропических пальм.
Valentin Flauraud / AP / East News
3.
Атомный ледокол «50 лет Победы» в Северном Ледовитом океане. 13 августа атомоход отправился на Северный полюс с участниками конференции, посвященной 40-летию достижения атомным ледоколом «Арктика» географической точки Северного полюса.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
4.
В штате Техас, США, бушует ураган «Харви» — один из самых разрушительных на территории страны за последние 12 лет.
Жертвами стихийного бедствия стали более 40 человек.
Фото: Gerald Herbert / AP / East News
5.
Южная Корея совместно с США провела учения с применением тяжелых бомб.
Это стало ответом на пуск ракеты в КНДР.
Фото: AFP / East News
6.
Солнечное затмение с видом на водохранилище Росс на границе штата Вашингтон и провинции Британская Колумбия.
Фото: Bill Ingalls / NASA.
7.
Самая высокая живая изгородь в мире, парк Сайренсестер, Великобритания.
Фото: Peter MacDiarmid / REX / Fotodom
8.
Кошка пытается спастись от наводнения «Харви», обрушившегося на Хьюстон, штат Техас.
Фото: Scott Olson / Getty Images
9.
Десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга в знак протеста против приговора молодым активистам
Джошуа Вонгу, Натану Лоу и Алексу Чоу, которых приговорили к реальным срокам за участие в политических демонстрациях.
Фото: Kin Cheung / AP / East News
10.
Участники ежегодного фестиваля La Corda запускают фейеферки на ежегодном фестивале неподалеку от Валенсии, Испания.
Фото: Heino Kalis / Reuters