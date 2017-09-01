Некоторое время назад мы писали о том, что студия комиксов DC совместно с Warner Bros. задумали снять отдельный фильм, посвященный Джокеру, главному злодею Готэма и вечному противнику Бэтмена. Продюсировать ленту доверили Мартину Скорсезе, который намерен сделать из него не привычный кинокомикс, а мрачную криминальную историю в духе своих работ периода конца 70-х.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

The Holywood Reporter сообщает, Скорсезе рассматривает вариант взять на главную роль Леонардо Ди Каприо.

Как пишет издание, боссы Warner Bros. рассчитывают на то, что Скорсезе с его талантом и связями сможет изменить ситуацию в жанре кинокомиксов, создать фильм, достойный громких наград, как трилогия о Темном Рыцаре Кристофера Нолана.

Впрочем, говорить о том, что Ди Каприо возьмется за роль, еще рано. В свое время он отказался от участия в «Звездных войнах», «Человеке-пауке» и роли Робина в фильме «Бэтмен навсегда» Джоэля Шумахера в 1995-м (и правильно сделал).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

О ДЖОКЕРЕ СНИМУТ ОТДЕЛЬНЫЙ ФИЛЬМ. ЕГО ПРОДЮСИРУЕТ МАРТИН СКОРСЕЗЕ