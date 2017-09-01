Британский актер Йен Маккеллен написал письмо в поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве. Обращение начинается словами «я, 78-летний актер театра и кино, наиболее известный за пределами Великобритании как Гэндальф из «Властелина колец».

«Мне кажется невероятным, что Кирилл Серебренников может совершить то, что способно подорвать успех «Гоголь-центра». Вот почему я был удивлен и напуган, узнав о тех обвинениях, которые привели к его домашнему аресту», — говорится в письме актера, предоставленном пресс-службой театра.

По словам Маккеллена, больше всего во время поездки в Россию его впечатлил именно руководимый Серебренниковым «Гоголь-центр». «Работы, которые в нем создаются, я считаю образцовыми для подлинного театра», — отметил он.

Маккеллен также призвал всех поддержать Серебренникова и дать ему возможность продолжить работать во благо искусства.

Ранее петицию в поддержку худрука «Гоголь-центра» подписали актриса Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, режиссер Сергей Лозница, лауреат Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек. В настоящий момент петицию подписали более трех тысяч человек.