В интервью изданию
Так, Дональд Трамп участвовал в съемках фильма «Запах женщины» (1992), однако эпизод с ним так и не добрался до большого экрана:
«Суть в том, что если ты хочешь снимать в одном из его (Трампа. — Esquire) зданий, ты должен дать ему роль. Режиссер Мартин Брест должен был написать какую-то сцену с ним для «Запаха женщины». На съемки потратили целый час: Дональд Трамп входит в комнату, Аль Пачино говорит ему что-то вроде «Здравствуйте, мистер Трамп!» — обязательно нужно назвать его по имени — и сразу выходит. Думаю, в «Один дома 2» сцену с ним просто решили оставить.
Подборка всех камео Дональда Трампа есть на Youtube.