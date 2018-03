Любовь в «Игре престолов» довольно жестока. Вспомним истории Тириона и Шаи, Рейгара и Лианны, Робба и Талисы, Томмена и Маргери и многие другие. Ирония в том, что мужчины с разбитым сердцем (по крайней мере, некоторые из них) еще живы. Тормунд, который, мы надеемся, пережил разрушение стены, так и не признался в своих чувствах леди Бриенне. Джораху Морнмонту по очевидным причинам ничего не светит с Дейенерис.

Поэтому, когда актеры, игравшие этих персонажей, в перерыве между съемками решили исполнить Тома Уэйтса — I hope that i don’t fall in love with you — им особенно и не пришлось выходить из роли. На подпевках — Рори Макканн (Пес) и Ричард Дормер (Берик Дондаррион).

Говорят, музыка залечивает сердечные раны. Вот, на всякий случай, оригинал: