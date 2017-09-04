Редактор издания Metro Tech Люси Хеджес опубликовала в своем Instagram видео с презентации новой модели мини-холодильника от Panasonic.

Устройство умеет ориентироваться в пространстве за счет встроенных датчиков глубины и лазерных сенсоров, а также может распознавать голос и, соответственно, приехать на зов хозяина. Кроме того, благодаря встроенной базе данных, устройство анализирует имеющиеся продукты и советует, как их лучше сочетать.

Новую модель Panasonic представила на выставке IFA-2017 в Берлине. Выйдет ли устройство на массовый рынок, пока неизвестно.