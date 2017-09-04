Кайл Маклахлан был своего рода музой для Дэвида Линча — помимо «Твин Пикса» он снялся в «Дюнах» (1984), оказавшихся большим провалом, и «Голубом бархате», одном из самых знаковых фильмов 1980-х. Продолжая послужной список актера: роль в скандально известном «Шоугерл» (1995) Пола Верховена, множество других фильмов и сериалов, 15 лет брака и винодельня «Преследуемый медведем» (англ. Pursued by Bear) в собственности.

Я абсолютно точно осознаю, что в 55 ты не можешь выглядеть так, будто тебе 25 лет. Но все равно нужно прикладыватьу усилия. Я всегда говорю, что нули сложнее, чем пятерки. Гораздо труднее, когда исполняется не 40 или 50, а 45−55. Не так давно отметив 55-летие, могу сказать, что мой шестой десяток будет великолепен — до тех пор, пока мне не исполнится 65 (смеется).

Страх — отличный мотиватор, чтобы сохранять физическую форму. Обнаженные сцены или съемки с голым торсом — тоже отличный мотиватор. Но некоторым все равно. И я снимаю перед ними шляпу. Я восхищаюсь Джейсоном Сигелом (американский актер, исполнитель роли Маршалла Эриксена в сериале «Как я встретил вашу маму». — Esquire). Уилл Феррелл (американский актер и комик, известный по шоу Saturday Night Live. — Esquire), только вперед! Они настоящие. Вспомните фильмы 1960−70-х — Стив Маккуин снимает рубашку, но у него не такое рельефное тело. И ты думаешь: «О, вот это настоящий парень!» В общем, я виню Арнольда.

Я выбираю роли. Они должны соответствовать определенным критериям, которые иногда меняются — в зависимости от состояния счета в банке. Это объясняет некоторые мои предпочтения за последние несколько лет.

Я не вырос со словами: «Я должен стать актером». Я говорил: «Я люблю это дело, оно дает мне работу и позитивный фидбэк». Но мне так же важна моя собственная жизнь. Иногда я счастлив просто побыть в тени. Да, я могу немного забеспокоиться — опять же, в зависимости от счета в банке. Но это не то, что определяет меня.

Если вы нанимаете Дэвида Линча, позвольте Дэвиду Линчу быть Дэвидом Линчем. И просто отойдите в сторону. Некоторые пытались переработать то, что он делает… Ничего не выйдет. У него всегда было очень четкое собственное видение.

Купер, наверное, мой самый любимый персонаж. В нем очень много черт, присущих мне: его любовь к кофе, дугласовым пихтам и пончикам. Он пытается разобраться в людях, прежде чем выносить суждение. Он эксцентричен даже для этого безумного мира, но он — ваш герой. Он все, что у вас есть.

Я люблю вино еще со времен школы, но тогда я не понимал, какие сорта хорошие, а какие — нет. Первую стоящую бутылку мне подарил Дэвид Линч. После прослушиваний в «Дюны» он прислал мне в качестве благодарности «Шато Линч-Баж». Я выпил и подумал: «А это хорошее вино!»

Чему меня научил «Шоугерлз»? Я узнал, чего не стоит делать. Боже мой. Когда мне предложили участвовать в проекте, я думал: «Это же Пол Верховен!» Мне очень нравятся его ранние фильмы: «Оранжевый солдат», «Лихачи», «Робот-полицейский». Я прочитал сценарий и подумал: «Это действительно остро. По‑настоящему сексуально. Это может навести шороху». И съемки, казалось, шли нормально. Мы отсняли несколько хороших сцен. Некоторые, конечно, были несколько странными — например, та, где я голышом хожу вокруг бассейна. А потом во время рабочего просмотра я увидел фильм и понял, что это катастрофа. Все оказались под ударом, в том числе и я. Но, тем не менее, я получил удовольствие от работы над картиной. Я много катался на лыжах в то время (смеется). Я научился думать, в каком месте и что может пойти не так. Раньше я смотрел вещи только с позитивной стороны. А теперь, хоть это и не моем духе, я рассматриваю и негативный сценарий.

В общем и целом, я доволен своей карьерой. Я заработал на жизнь, у меня были работы, которыми горжусь и не очень. И я все еще здесь. Забавно, иногда я встречаю своих коллег по цеху — того же возраста, игравших похожие роли, — и они говорят примерно одно и тоже: «Мы все еще востребованны, нас все еще берут на работу». Они так этим гордятся, этой простой жизнестойкостью.