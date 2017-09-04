Покидая Белый дом 20 января 2017 года, Барак Обама написал своему преемнику письмо, которое положил в верхний ящик президентского письменного стола. О его содержании не было ничего известно до тех пор, пока послание не попало в распоряжение канала CNN, выложившего его в свободный доступ . Приводим его полный перевод.

Дорогой Мистер Президент,

Поздравляю с яркой победой. Миллионы людей возлагают на вас свои надежды, и все мы, независимо от партийной принадлежности, должны надеяться на рост благосостояния и укрепление безопасности во время вашего президентского срока.

Это уникальная должность, тут не может быть четкого рецепта успеха, так что я не знаю, какой из моих советов может быть вам полезен. Все же, позвольте мне изложить некоторые мысли, накопившиеся за последние 8 лет.

Во-первых, нам обоим очень сильно повезло, хоть и совершенно по‑разному. Не каждому достается такая удача. Это наша задача — делать все возможное, чтобы создавать как можно больше социальных лифтов для каждого ребенка или семьи, для каждого, кто готов упорно работать.

Во-вторых, американское лидерство в мире неоспоримо и необходимо. Наше дело — примером и вмешательством поддерживать порядок на мировой арене, которая после окончания холодной войны неуклонно расширяется. От этого зависят наше собственное благосостояние и безопасность.

В-третьих, мы всего лишь временные обитатели этого офиса. Это делает нас хранителями демократических институтов и традиций — таких как верховенство права, разделение властей, равная защита и гражданские свободы — за которые воевали и проливали кровь наши предки. Несмотря на все тяготы нашей службы, именно от нас зависит, сможем ли мы сохранить эти инструменты демократии, по крайней мере, такими же эффективными, какими они нам достались.

И наконец, в череде событий и под гнетом ответственности, старайтесь находить время для друзей и семьи. Они помогут вам преодолеть неизбежные трудные периоды.

Мишель и я желаем вам и Мелании самого лучшего в начале этого великого приключения. Знайте, что мы стоим наготове, чтобы помочь чем только можем.

Удачи и в добрый путь!

БО.