Владелец неработающего парка развлечений, живет один, во время Второй мировой войны был военнопленным. Алпайн, Техас.
Работник гастрономического магазина, семья из четырех человек, отрекся от родителей из-за своего межрасового брака. Дафни, Алабама.
Бармен, живет один, ложится спать в 08:00, встает в 16:00. Сан-Антонио, Техас.
Строитель, семья из четырех человек. Сан-Антонио, Техас.
Работник студии документального кино, семья из трех человек. Сан-Диего, Калифорния.
Директор старшей школы на пенсии, имеет диабет второй степени, семья из трех человек. Потстоун, Пенсильвания.
Повар, живет один, работает в маленькой вегетарианской пекарне. Бруклин, Нью-Йорк.
Акушерка и учитель химии, семья из четырех человек, первая неделя с тех пор как они решили покупать продукты местного производства. Сан-Антонио, Техас.
Социальный педагог и секретарь, семья из двух человек, стараются употреблять продукты местного производства. Портленд, Орегон.
Работник фаст-фуда, может поднять штангу весом 300 фунтов (136,8 кг), семья из двух человек. Маратон, Техас.
Инженер, итальянско-пуэрториканская семья из семнадцати человек. Лоуэр Потсгроув, Пенсильвания.