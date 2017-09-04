В понедельник 39-летний житель Свердловской области Денис Мурашов протаранил здание кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, а затем устроил поджог.

Следствие пока не раскрывает его мотивов. Мэр города Евгений Ройзман заявил, что причиной мог стать прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Он написал об этом в своем твиттере и передал «привет» депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая активно выступает за запрет фильма, считая его оскорбляющим чувства верующих.

Похоже, что поджог ККТ Космос в Екб все-таки из-за Матильды. Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) September 4, 2017

Поклонская ответила Ройзману, обвинив его в «отсутствии должной реакции на нарушение закона» и «оскорблении религиозных чувств» жителей города. «Это недопустимо для руководителей такого уровня, равно как и передача мне «приветов» через социальные сети», — подытожила депутат.

Отсутствие должной реакции чиновников на нарушение закона ведет к дальнейшим провокациям и нагнетанию обстановки. — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) September 4, 2017

Эти провокации бросают тень на верующих людей, которые в соответствии с законом просят защитить их права. — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) September 4, 2017

При этом, руководитель города, который наверное забыл, что отвечает за антитеррористическую безопасность — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) September 4, 2017

— вместо того, чтобы слышать своих избирателей и действовать в их интересах, допускает нелицеприятные высказывания в их адрес, — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) September 4, 2017

обзывая «православными фанатами», чем задевает религиозные чувства православных людей. — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) September 4, 2017

Это недопустимо для руководителей такого уровня, равно как и передача мне «приветов» через социальные сети. — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) September 4, 2017