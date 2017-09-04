В понедельник 39-летний житель Свердловской области Денис Мурашов протаранил здание кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, а затем устроил поджог.

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Следствие пока не раскрывает его мотивов. Мэр города Евгений Ройзман заявил, что причиной мог стать прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» о романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Он написал об этом в своем твиттере и передал «привет» депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая активно выступает за запрет фильма, считая его оскорбляющим чувства верующих.

Поклонская ответила Ройзману, обвинив его в «отсутствии должной реакции на нарушение закона» и «оскорблении религиозных чувств» жителей города. «Это недопустимо для руководителей такого уровня, равно как и передача мне «приветов» через социальные сети», — подытожила депутат.

Терактом случившееся в Екатеринбурге считает и режиссер Алексей Учитель, чью студию за несколько дней до этого неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью. Он прямо обвинил Поклонскую в поддержке «террористических организаций».