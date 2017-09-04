Согласно исследованию рекламного агентства comScore, «Чудо-женщина» уже собрала в американском прокате $408 939 миллионов, почти обогнав «Железного человека 3» с его $409 013 994 миллионами. Очевидно, история о принцессе амазонок соберет оставшиеся $75000 совсем скоро, превзойдя успех третьей части о Тони Старке.

Пока лента занимает 5 строчку неофициального топа, уступая «Мстителям» ($623.3 и $459 миллиона) и обеим частям «Темного рыцаря» ($534.8 и $448.1 миллиона).

«Чудо-женщина» также заняла 1 место среди самых обсуждаемых блокбастеров лета по версии Twitter.

The top summer blockbusters according to your Tweets ��� pic.twitter.com/iPze9Pm1ry — Twitter Data (@TwitterData) August 30, 2017

Картина об амазонке Диане, покинувшей родной остров, чтобы сражаться за мир во время Второй мировой войны, вышла в прокат 1 июня и была удостоена главного приза на премии «Золотой трейлер».

В конце июля студия Warner Bros. объявила, что сиквел ленты выйдет 13 декабря 2019 года.