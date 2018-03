Согласно исследованию рекламного агентства comScore, «Чудо-женщина» уже собрала в американском прокате $408 939 миллионов, почти обогнав «Железного человека 3» с его $409 013 994 миллионами. Очевидно, история о принцессе амазонок соберет оставшиеся $75000 совсем скоро, превзойдя успех третьей части о Тони Старке.

Пока лента занимает 5 строчку неофициального топа, уступая «Мстителям» ($623.3 и $459 миллиона) и обеим частям «Темного рыцаря» ($534.8 и $448.1 миллиона).

«Чудо-женщина» также заняла 1 место среди самых обсуждаемых блокбастеров лета по версии Twitter.