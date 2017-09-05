Ученик 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке открыл стрельбу из пневматического пистолета и разбросал дымовые шашки, сообщил во вторник ТАСС со ссылкой на управление МВД по Московской области.
«Были стрельба, взрывы. У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришел сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были. Его одноклассники из окна прыгали, девочка ногу сломала», — рассказал РБК один из школьников, представившийся Глебом.
В результате нападения пострадали четыре человека. РБК со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах
Подростка задержали и опрашивают в присутствии родителей.
Одноклассники молодого человека рассказали, что он давно планировал нападение. Источники ТАСС