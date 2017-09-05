В твиттере стало вирусным видео, в котором мужчина пытается скрыться от направленной прямо на него камеры. Первым на это обратило внимание издание Mashable .

I don't know where my man's was supposed to be… but it wasn't here. At all. pic.twitter.com/DgvVJoHLLN — Tristan (@AyoTristan) September 4, 2017

Ролик опубликовал пользователь AyoTristan. На нем видно, как тренер Ник Сабан дает интервью, и в это самое время стоящий рядом молодой человек пытается скрыться в толпе. Судя по всему, он снимал происходящее на телефон и, получив сообщение, попытался незаметно ретироваться. При этом он несколько раз посмотрел в камеру глазами, полными ужаса. Видео быстро распространилось в Twitter, набрав 27 тысяч репостов.

Героем ролика оказался спортивный журналист Мануэл Д. ДеЛеон. К внезапно свалившейся популярности он отнесся с юмором. В ответ на вопросы пользователей Мануэл отшутился, что получил сообщение от своей девушки, которая увидела его по телевизору.