Студия Universal Pictures выпустила второй трейлер к фильму «Снеговик» с Майклом Фассбендером в главной роли. Это экранизации одноименного криминального романа норвежского писателя Ю Несбё.

Фассбендер играет детектива Харри Хола, который расследует дело серийного убийцы, орудовавшего в Осло. Маньяк убивает лишь замужних женщин и только в снегопад, а на месте преступления оставляет снеговика.

В фильме также снялись Ребекка Фергюсон, Хлоя Севиньи, Шарлотта Генсбур и Джеймс ДʼАрси. «Снеговик» выйдет в прокат 26 октября.