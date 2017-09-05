1. ЖЕСТЯНАЯ ЗВЕЗДА / TIN STAR

Sky Atlantic, с 7 сентября; Amazon, с 29 сентября

Amediateka , с 8 сентября , с 8 сентября

Лондонский полицейский Джим Уорт (Тим Рот) вместе с женой переезжает в небольшой горный городок на севере США, где ему предложили должность шерифа. Работа оказывается совсем непростой: местная нефтяная компания, возглавляемая загадочной мисс Брэдшоу (Кристина Хендрикс), нанимает несчетное количество мигрантов-чернорабочих, которые заполняют город и повышают в нем уровень преступности до катастрофического. Попытки действовать законными методами успехом не венчаются: сам шериф и его семья тоже оказываются под прицелом, и тогда Уорт в поиске возмездия высвобождает свое кровожадное и крайне опасное альтер-эго. То есть, Тим Рот в роли психопата, возвращение Кристины Хендрикс в образе безжалостной бизнесвумен — что может пойти не так?

2. ДВОЙКА / THE DEUCE

HBO, с 10 сентября

Amediateka Доступен на

Чтобы сразу был понятен контекст: автор «Двойки» Девид Саймон — создатель «Прослушки»; сериала, которого за компанию с «Кланом Сопрано» и «Во все тяжкие» часто называют лучшим за новейшую историю, и вполне заслуженно. Если «Прослушка» рассказывала о наркоторговле в Балтиморе в самом начале XXI века, то темой «Двойки» стала порнография и проституция в Нью-Йорке 70-х годов века прошлого. Как бывший журналист, Саймон тему прорабатывает максимально глубоко и детально, рассматривает со всех сторон и находит столько героев, чтобы можно было отразить каждую точку зрения. Так, в пилотной серии (которая уже официально доступна онлайн) эти герои (среди которых Мегги Джилленхал и Джеймс Франко сразу в двух ролях) даже ни разу друг с другом не пересекаются, но уже видно, что нас готовят к чему-то грандиозному.

3. ОРВИЛЛЬ / THE ORVILLE

FOX, с 10 сентября

Сет Макфарлейн продолжает идти по стопам Мэтта Гронинга: если его «Гриффины» — это такие чуть более циничные и не гнушающиеся туалетного юмора «Симпсоны», то «Орвилль» — это тех же качеств «Футурама». Ну, может не совсем тех же: как говорит сам Макфарлейн, прежде всего им двигало желание создать положительный образ будущего, потому что сколько уже можно городить антиутопии. И да, на этот раз это не мультфильм, а сериал с живыми актерами с самим Макфарлейном в главной роли. Играет он служащего межпланетного флота Эда Мерсера, которому в 2047 году впервые отдают в командование судно по имени «Орвилль». Капитан из Эда так себе, а вдобавок вторым пилотом к нему назначают его бывшую жену, с которой Мерсер расстался далеко не мирно. В общем, немного «Футурамы», немного «Стар Трека», немного «Светлячка» — всего по чуть-чуть. Первые рецензии сетуют на то, что из этой мешанины пока не ясно, что создатели пытаются сказать, но это, впрочем, распространенная болезнь на старте даже у хороших сериалов — может быть, куда-нибудь да вырулят.

4. ОНА ЖЕ ГРЕЙС / ALIAS GRACE

CBC (Канада), с 25 сентября; Netflix, 3 ноября

Почти сразу за телеэкранизацией «Рассказа служанки» (крайне удачной) канадской писательницы Маргарет Атвуд следует адаптация еще одной ее книги. Если действие «Служанки» происходит в будущем, то «Она же Грейс» наоборот, отправляет нас в прошлое, в XIX век. В основе реальная история о служанке Грейс Маркс, осужденной в 1843 году на севере Канады за убийство хозяев дома, в котором она работала. Дело было крайне резонансным и многие сомневались в виновности Грейс, а ее образцово-показательное поведение в тюрьме после суда позволило ей спустя тридцать лет все-таки выйти на волю, несмотря на пожизненный вердикт суда. Атвуд пытается понять, что же произошло, и придумывает альтернативную реальность, в которой Грейс изучал вымышленный доктор психологии Саймон Джордон. В общем, как и «Рассказ служанки», «Она же Грейс» — это очередное исследование о женской судьбе, только, пожалуй, куда глубже и серьезнее, и с не самыми очевидными выводами.

5. ПРИЗРАКИ / GHOSTED

FOX, с 1 октября

Очередная попытка повторить формулу «Людей в черном» — на этот раз, кажется, удачная. Вместо инопланетян тут, собственно, призраки и прочее паранормальное, а в остальном все ровно по канону: два агента секретной организации (тут она называется Подпольное бюро); один черный, один белый; один верит во все сверхъестественное и романтик, второй прожженный циник и скептик. И химия между двумя, конечно же, даже важнее всякой чертовщины в кадре.

6. МЭР / THE MAYOR

ABC, с 3 октября

Рэпер Кортни Роуз ищет действенный способ попиарить свой свежий микстейп, и находит: выдвигает свою кандидатуру на пост мэра своего небольшого калифорнийского городка. План простой: посветить лицом в камеры, побаттлиться с другими кандидатами на дебатах, а как выборы кончатся — продолжить карьеру рэпера. Только весь план проваливается в тот момент, когда оказывается, что выборы Кортни выиграл, и теперь ему как-то надо управлять городом. Очевидно, что «Мэр» вдохновлен участием и победой Дональда Трампа, и хоть такая завязка привлекает с самого начала, куда интереснее будет наблюдать за тем, как создатели будут выкручиваться: при растущей народной нелюбви к Трампу им нужно будет продолжать изображать положительным персонажа, для которого политика оказалась лишь затянувшейся шуткой.

7. ОХОТНИК ЗА РАЗУМОМ / MINDHUNTER

Netflix, 13 октября

Одноименная автобиографическая книга бывшего агента ФБР Джона Е. Дугласа положила начало сразу десятку произведений с общей идеей о том, что раскрыть серийные преступления можно, только если мыслить как серийный убийца — от историй про Ганнибала Лектера до «Декстера». Теперь Дэвид Финчер возвращается к первоисточнику. 1979 год, агенты ФБР Холден Форд и Билл Тенч опрашивают и анализируют заключенных убийц и маньяков, чтобы понять, как работает их разум, и с помощью этих знаний ловить тех серийных убийц и насильников, которые еще на свободе. Идею сериала Финчер и со-продюсер Шарлиз Терон вынашивали уже много лет, а в 2009 году почти уговорили HBO начать производство, но тогда что-то не сложилось. Теперь же Netflix не только дал Финчеру зеленый свет, но и одобрил съемки второго сезона еще за полгода до премьеры первого — это, разумеется, очень хороший знак.

8. ПРОКЛЯТИЕ / DAMNATION

USA, с 16 октября

США, 30-е годы, гремит Великая депрессия, но священника в небольшом городке в Айове это не останавливает — он организовывает забастовку на местном предприятии. Владелец предприятия оперативно высылает в город наемника, чтобы забастовку как можно жестче прекратить. Но оказывается, что у преподобного с наемником есть собственная история, и конфликт разгорается сильнее. Пусть действие «Проклятия» и происходит уже ближе к середине XX века — это все равно классический вестерн с популярной для вестернов темой о природе капитализма. К тому же режиссером нескольких серий стал Девид Маккензи, автор прошлогоднего фильма «Любой ценой» — тоже вестерна, поставленного в совсем уже современном Техасе.

9. ЗАБЫТЫЕ БОГОМ / GODLESS

Netflix, 22 ноября

Про этот вестерн (да, опять вестерн) пока известно мало, но даже имеющихся фактов хватает, чтобы ждать его с нетерпением. Во‑первых, в главной роли тут Джефф Дэниелс. Во‑вторых, продюсер — Стивен Содерберг, в очередной раз всем на радость передумавший уходить на пенсию. В-третьих, создатель и режиссер всех шести серий мини-сериала — заслуженный голливудский сценарист Скотт Фрэнк, в чьем резюме есть, например, «Достать коротышку», «Особое мнение» и «Переводчица» с Николь Кидман.

10. ЕЙ ЭТО НУЖНО ПОЗАРЕЗ / SHE’S GOTTA HAVE IT

Netflix, 22 ноября

«Ей это нужно позарез» был дебютным фильмом Спайка Ли, вышедшим больше 30 лет назад. Теперь для Netflix режиссер вернется к собственному произведению, чтобы поставить его на новый лад. Завязка останется той же — у молодой афроамериканки из Бруклина есть сразу три любовника, которые в какой-то момент друг о друге узнают. В 1980-х, когда вышел оригинальный фильм, Спайк Ли стал голосом тогда еще совсем черного и совсем бедного Бруклина, и одним из первых рассказал о том, как там живется. Теперь, когда Бруклин активно джентрифицируется и белеет, эта история явно будет выглядеть совсем иначе — поэтому не стоит думать о «Ей это нужно позарез» как о просто римейке. Ли наверняка воспользуется поводом поговорить о том, как изменилась жизнь и социальная роль афроамериканцев за эти тридцать лет.