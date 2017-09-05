Если вам не нравятся чьи-то записи в Facebook, вы можете просто заблокировать этого пользователя и больше не видеть его посты в своей ленте. Это правило не распространяется только на двух человек — основателя социальной сети Марка Цукерберга и его супругу Присциллу Чан. При попытке заблокировать их пользователи видят запись: «Сейчас этот профиль не может быть заблокирован».
Цукерберг заверил
В Facebook также отметили, что устранение данной ошибки — не самая простая задача, и на ее решение потребуется время. Стоит отметить, что впервые проблему