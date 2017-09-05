Французский суд обязал таблоид Closer выплатить 100 тысяч евро британской королевской семье за публикацию обнаженных фото Кейт Миддлтон в 2012 году. Снимки пары, на которых принц Уильям помогает супруге нанести солнцезащитный крем, были сделаны во время отдыха в Провансе.

Главного редактора Closer и владельца издания оштрафовали на 90 тысяч евро (€45,000 с каждого). Фотографам, сделавшим снимки, случившееся обойдется в €10,000.

Адвокат герцога и герцогини Кембриджских Жан Вейль рассчитывал отсудить у таблоида не менее €1.5 миллионов морального ущерба, в то время как защита издания даже выплаченную сумму считает преувеличенной.

Герцог и герцогиня не стали обжаловать решение суда, однако на заседании в мае принц Уильям заявил, что они с супругой были шокированы подобным вторжением в личную жизнь, с учетом того, что произошло с его матерью, принцессой Дианой, по вине папарацци.