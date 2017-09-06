Третий сезон «Твин Пикса» завершился. На то, каким он стал в итоге, повлияло множество факторов — и творческие поиски Дэвида Линча с Марком Фростом, и конфликты с актерами, и разногласия со спонсорами. Но главным фактором было время: между первой и последней сериями прошло, ни много ни мало, 25 лет.

Но что изначально планировали показать в третьем сезоне? Каким бы он был, если вышел сразу после окончания второго в 1991 году?

● Зритель не должен был знать, что из Черного Вигвама вышел злой двойник, а настоящего Купера должен был спасти майор Бриггс!

История с двойниками Дейла Купера растянулась на весь третий сезон, хотя изначально планы были совсем другими. Проблема одержимости агента ФБР должна была разрешиться в течение 20 минут, и без каких-либо последствий для героя. Как будто ничего и не было.

Более того, зритель не должен был знать, что из Черного Вигвама вышел злой двойник Купера (в оригинале doppelgänger). Сценаристы хотели создать интригу: все должны были думать, что БОБ`ом одержим настоящий Дейл.

«Заявляю: изначально мы хотели изобразить, будто Вигвам покинул хороший Куп, только с БОБ`ом внутри. А потом, уже позже, раскрыть, что это был его двойник. Жаль, что нам не представилось такой возможности».

Полицейские Твин Пикса сразу бы поняли, что со специальным агентом что-то не так, и с помощью майора Бриггса начали бы спасательную миссию по вызволению настоящего Купера из Черного вигвама.

«Опыт пребывания майора Бриггса в Белом Вигваме должен был дать его душе «иммунитет» от злых сил. Это позволило бы майору безопасно пройти в Черный Вигвам и найти там Купера, спасти его и вернуть туда его злого двойника».

Из интервью Дона Дэвиса (исполнитель роли майора Бриггса) на фестивале фанатов «Твин Пикса».

● В спасательной операции должен был участвовать шериф Гарри Трумен!

Сцена «возвращения» настоящего Купера планировалась не менее странной, чем она вышла в итоге: шериф Гарри Трумен должен был прокатиться на своем джипе задним ходом по кукурузному полю и, таким образом отмотав время назад, поменять Дейла и его двойника местами. Напомним, что кукурузе «Твин Пиксе» всегда придавалось мистическое значение.

В итоге, Купер возвращается, БОБ исчезает, все счастливы и довольны, экран темнеет…НО!

● Агент Купер решает стать фармацевтом…

После спасения Купера сценаристы планировали показать события спустя 10 лет. За это время герой Кайла Маклахлана меняет строгий костюм на фланелевую рубашку (он уже делал подобное во втором сезоне) и становится обычным фармацевтом. В интервью AlternativeNation.net сценарист Роберт Энгельс рассказал, что идея перескочить десятилетие принадлежала Харли Пэйтону и Марку Фросту.

В полиции Твин Пикса тоже произошли перестановки: Гарри ушел в запой и стал затворником, а на должности шерифа его заменяет Энди Бреннан. Для того, чтобы дать фармацевту Куперу какую-то интересную задачу, в сюжет вводят нового персонажа в исполнении Шерил Ли (Лора Палмер, Мэдди Фергюсон) — загадочную рыжую девушку, которую преследует демон БОБ.

● БОБ и МАЙК — инопланетяне!

Пожалуй, это самое серьезное отступление от привычной нам мифологии Твин Пикса. Это сейчас мы знаем, что БОБ и МАЙК — духи Черного вигвама. Но сценаристы (и сам Дэвид Линч) прорабатывали вариант, в котором они были инопланетянами из Кукурузной планеты, которая вращается задом наперед.

Да, именно так.

БОБ украл у МАЙКА особую кукурузу и сбежал. Между ними завязывается межпространственная погоня, в ходе которой оба пришельца падают на Землю. Это происходит в 1953 году, в вечер первой инаугурации президента Дуэйта Эйзенхауэра. В результате на президентском столе появляются насекомые и гармонбозия (кукурузное пюре, олицетворяющее боль и страдания), из-за чего инаугурация прерывается на полчаса.

«Все произошло в вечер инаугурации Эйзенхауэра. На кухонном столе были насекомые, и гармонбозия тоже как-то там оказалась. Если я правильно помню, эта идея у нас возникла, потому что реальный инаугурационный бал Эйзенхауэра остановили на полчаса из-за того, что тем же вечером в сериале «Я люблю Люси» транслировали роды Люси. Это была серия, в которой все остановилось, поэтому и мир остановился».

Роберт Энгельс в интервью для AlternativeNation.net

Другими были и мотивы БОБ`а и МАЙК`а — это были просто несчастные чужестранцы, которые хотят вернуться домой и мучают людей вынужденно, просто потому что могут вернуться только с помощью чужих боли и страданий.

«Я не знаю, можно ли их называть инопланетянами. Я не помню, чтобы мы использовали такой термин, но, я точно говорю, что они искали портал, который поможет им вернуться на их планету. Во всем этом огромную роль играли гармонбозия и кукурузное пюре».

Роберт Энгельс в интервью Брэду Дьюксу

● У агента Купера появляется брат.

Брат Марка Фроста Скотт писал «Автобиографию агента Купера: моя жизнь, мои кассеты» (книга, повествующая о жизни Купера с 13 лет до прибытия в Твин Пикс) одновременно с обсуждением планов на третий сезон. В последний момент перед сдачей в печать, по настоянию Марка Фроста, он добавил персонажа Эммета Купера — брата Дейла, который уехал за границу в 1960-х годах, чтобы избежать призыва во Вьетнам. Это было сделано специально, чтобы показать его в третьем сезоне. Планировалось, что Эммета Купера сыграет валлийский актер Роджер Рис. У него определенно есть внешнее сходство с Кайлом Маклахланом.

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«Идея с братом Купера появилась после того как книга («Автобиография агента Купера») уже была закончена. По какой-то причине Марк решил, что из актера Роджера Риса выйдет отличный старший брат Дэйла. Они решили, что он точно будет, даже не переговорив с ним самим. Книга была уже готова, а они приходят ко мне и говорят: «Теперь добавь туда старшего брата». Вся эта история, что ему пришлось сбежать в Канаду, была придумана мной просто для того, чтобы добавить его в книгу, а потом как можно быстрее от него избавиться».

Скотт Фрост в Wrapped In Plastic #73 (март, 2005).

● Одри оказывается в инвалидном кресле и пытается разобраться в своих родственных связях.

В финале второго сезона были намеки, что биологический отец Донны Хэйвард — бизнесмен Бен Хорн, а не скромный доктор Уилл Хэйвард. Сценаристы хотели, чтобы в третьем сезоне Дона и Одри продолжали разбираться в своем родстве.

«Как я помню, мы планировали развить эту сюжетную линию. Мы просто не успели что-то сделать с ней до окончания второго сезона, но совершенно точно, что в следующем сезоне она была бы тщательно доработана».

Проблемы Одри не ограничивались внезапным открытием, что Донна Хэйвард ее сестра. После взрыва в банке Одри оказывается прикованной к инвалидному креслу и живет реабилитационном центре. Ее отец Бен Хорн тратит на ее все свое состояние и остается ухаживать за ней сам. На помощь Хорнам приходит первый мужчина Одри — финансовый специалист по кризисным ситуациям Джон Джастис Уиллер в исполнении Билли Зейна. Одри беременеет от него.

«Из-за того, что Одри получила шрамы, она должна была либо быть прикована к инвалидному креслу, либо использовать ходунки. Там была сцена, где Бен и Одри сидят бок о бок на больничной кровати и, не помню почему, держатся за руки. По‑моему, Боб (сценарист Боб Энгельс. — Esquire) решил, что Джон Джастис Уиллер вернется». .

Некоторые из этих идей все-таки прокрались в итоговый третий сезон — например, история с двойниками и ключевая роль майора Бриггса в спасении настоящего Купера.

«Мы нашли старые черновики, сдули с них пыль, прочли и решили, какая их часть достойна появиться на экранах после 25-летнего перерыва. Все остальное мы безжалостно выкинули, решив двигаться в совершенно ином направлении» .

Пошло ли «Твин Пиксу» на пользу то, что его третий сезон оказался совсем другим? Скорее всего, да. Но узнать немного больше о первых задумках и наработках и сравнить с конечным результатом всегда интересно. Особенно, когда это касается сериала, сюжет которого многослоен как вишневый пирог.