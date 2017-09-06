Фото: East News

Издание Entertainment Weekly поделилось первым кадром из байопика «Богемская рапсодия» о группе Queen. Фредди Меркьюри играет Рами Малек, известный по сериалу «Мистер Робот». На снимке он одет в знаковые голубые джинсы и белую майку и позирует в лучах софитов. Получилось невероятно похоже.

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Малек также рассказал EW, что для создания фильма будет использовано максимальное количество записей голоса Фредди, но некоторые партии придется исполнить и самому актеру. Меркьюри, как известно, обладал редким вокалом в четыре октавы, так что сейчас Рами проводит много времени не на съемочной площадке, а в студии Abbey Road.

Фильм (названный в честь прославившей Queen песни Bohemian Rhapsody) охватывает период с 1970 года, когда Фредди Меркьюри, Брайан Мэй и Роджер Тейлор объединились в группу, до выступления на международном благотворительном фестивале Live Aid в 1985, за 6 лет до смерти Меркьюри от СПИДа.

«Это не будет просто темная история Фредди, но этому, как говорится, тоже воздадут должное. Это будет коллаборация. Это празднество», — рассказал режиссер ленты, Брайан Сингер («Люди Икс», «Возвращение Супермена»).

Роли других участников Queen исполнят Бен Харди, Гвилим Ли и Джозеф Маццелло.

Российская премьера фильма намечена на 31 января 2019 года.