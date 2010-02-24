Истории Фотоистории На высоком уровне Американский фотограф Энди Фриберг (Andi Freeberg) сделал серию снимков в художественных галереях, расположенных в лондонском районе Челси. Сконцентрировавшись при этом исключительно на сотрудниках, в обязанности которых входит общение с посетителями. фото искусство Metro Pictures Paula Cooper Mitchell Innes & Nash Perry Rubenstein Pace Wildenstein Gladstone Sonnabend Marvelli Sikkema Jenkins Andrea Rosen Cheim & Read фото искусство фото искусство 24 февраля 2010 Далее Тихий час