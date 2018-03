Нарисованный с помощью компьютерной графики Игги Поп и настоящий Роберт Паттисон стали героями нового клипа музыканта Дэниела Лопатина, известного под псевдонимом Oneohtrix Point Never. Песня The Pure and the Damned записана совместно с Игги в качестве саундтрека к фильму братьев Сэфди «Хорошее время», главную роль в котором сыграл Роберт Паттисон.

Клип начинается с (конечно же) полуобнаженного Игги Попа, который распевает вкрадчивую мелодию под аккомпанемент пианино. Его голос звучит, как колыбельная, после которой ты больше никогда не проснешься.

Затем действие перемещается в дом, где мы встречаем Паттинсона и Сэфди в образе своих героев из «Хорошего времени». Они ругаются, и герой Роберта выбегает во двор. Там он встречает шакалоподобное чудовище, которое пожирает другое животное, и убивает его. Звучит странно? Посмотрите сами.

Песня The Pure and the Damned получила главный приз в номинации «Лучший саундрек» на Каннском кинофестивале 2017. Сам фильм выйдет в России 28 сентября.