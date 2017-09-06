Павел Дуров в интервью журналисту The Baffler Яше Левину рассказал о давлении со стороны ФБР. О внимании американских властей он впервые упомянул в июне этого года, но тогда не стал вдаваться в подробности.

По словам Дурова, интересоваться им начали еще в 2014 году — вскоре после того, как он продал свою долю «Вконтакте». Агенты бюро стали опрашивать его в аэропортах при пересечении американской границы. Вопросы касались работы социальной сети и связей с российскими властями. Дуров рассказал, что ему это не очень понравилось. «У меня не было намерения становиться американским агентом, так что я сообщал им ровно то, о чем уже писала пресса», — заявил он.

Потом ФБР начало интересоваться мессенджером Telegram. Сначала это были дружеские письма с предложением «обращаться, если нужна помощь» — Дуров их игнорировал. В мае 2016 года он приехал в Сан-Франциско на конференцию Google I/O, и первым же утром к нему в дом, арендованный через сервис Airbnb, без предупреждения пришли два агента. «Как они узнали адрес? Может, отслеживали мою сим-карту? Следовали за мной из аэропорта? Или они получили информацию от Uber? Не знаю», — прокомментировал создатель Telegram.

Агенты ФБР хотели создать неофициальный «черный канал», через который могли бы получать информацию о конкретных пользователях в случае террористической угрозы. По словам Дурова, он был удивлен осведомленностью и опытом сотрудников бюро — они пришли с готовыми бумагами, знали, какие вопросы задавать, разговаривали на нескольких языках и в целом выглядели гораздо внушительнее «ребят из ФСБ».

20-минутная встреча закончилась передачей судебного ордера, который Дуров пообещал отдать на изучение своим юристам (на самом деле, у властей США нет реальных оснований требовать что-то от Дурова, поскольку его компания юридически не присуствует в США).

Агенты ФБР также встретились с разработчиком Telegram, который приехал в Сан-Франциско вместе с Дуровым. Они предложили ему деньги за сведения о том, как работает мессенджер. По словам Дурова, речь шла о десятках тысяч долларов. Программист отказался, и тогда агенты встретились с ним еще раз и попросили не рассказывать об этой встрече Дурову.

По словам Дурова, он решил рассказать эту историю, чтобы показать, насколько настойчивыми могут быть американские спецслужбы. «Они встретят тебя в аэропорту. Они заявятся без предупреждения в твой съемный дом, адрес которого никто не должен знать, кроме тебя. Они попытаются подкупить твоих подчиненных. Так или иначе, ФБР очень аккуратно делает свою работу. И они сделали все это за пару дней, что мы с моей командой были в США», — отметил он.

Дуров покинул Россию в апреле 2014 года, обвинив ФСБ в давлении и заявив, что в стране «невозможно вести интернет-бизнес». Предприниматель активно выступает за свободу распространения информации.