Появление Эда Ширана в образе солдата Ланнистеров в «Игре престолов» было одной из самых обсуждаемых тем и породило множество мемов. После окончания сериала музыкант, наконец, прокомментировал свою эпизодическую роль. «Если честно, я сомневаюсь, что смог бы выживать долгое время в мире, где есть драконы», — рассказал он в интервью MTV News .

По словам Ширана, не планирует участвовать в съемках восьмого сезона. «Нет, я покончил с этим. Никто не жаждет моего возвращения. Я хотел камео, я получил камео. Мне понравилось», — заявил он.

So @EdSheeran time traveled into #GameOfThrones to invent singing: «For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm» pic.twitter.com/pzKddLDXen