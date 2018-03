В Дании ведется расследование одного из самых громких дел об убийстве — в начале августа в районе Копенгагена пропала журналистка Ким Валль, чье тело без рук, ног и головы позднее было найдено в прибрежных водах Дании. Главный подозреваемый — датский предприниматель Петер Мадсен.

46-летнего изобретателя в СМИ называли не иначе как «ракетой Мадсен». Он основал некоммерческую организацию Copenhagen Suborbitals, которая построила и запустила несколько ракет. Компания существует за счет частных пожертвований и спонсоров.

Шведская журналистка Ким Валль, сотрудничавшая со многими изданиями, в том числе с The Guardian и The New York Times, вышла с ним на связь, чтобы поговорить о его подводных лодках. В частности, о «Наутилусе» — самой большой частной субмарине в мире (18х2 метров), о которой она планировала написать большой материал.

По словам Мадсена, первая встреча состоялась 10 августа. В этот же день они вдвоем отправились в подводное путешествие. Домой Ким не вернулась. Обеспокоенный бойфренд девушки обратился в службу спасения. Попытки выйти на связь с «Наутилусом» не увенчались успехом, поэтому была начата поисково-спасательная операция.

Подводная лодка «Наутилус»

Подлодку обнаружили утром 11 августа в бухте в 50 километрах от Копенгагена. Петер Мадсен заявил, что во время плавания возникли проблемы с балластной цистерной, из-за чего ему пришлось затопить «Наутилус» и добираться до ближайшей спасательной лодки вплавь. Ким Валль с ним не было. Не оказалось ее и на затопленном «Наутилусе».

Сначала Мадсен утверждал, что высадил девушку на берег вечером того же дня и продолжил путешествие в одиночестве, но 21 августа сознался, что Валль умерла в результате несчастного случая. На следующий день полиция Дании нашла тело женщины на берегу Копенгагена. Оно было обезглавлено, руки и ноги — отрублены. В результате генетической экспертизы выяснилось, что останки принадлежат Ким Валль.

Прокурор в суде

5 сентября Мадсен представил подробную версию несчастного случая. Он рассказал, что он вместе с Валль поднимались по мостику, чтобы выбраться наружу. Он якобы открыл люк весом почти 70 килограммов, но поскользнулся и не смог его удержать, в результате чего тяжелая дверь упала журналистке на голову. Девушка лежала в луже крови, а Мадсен (с его слов) запаниковал и решил «похоронить ее в море», привязав к телу металлический груз. Каким образом тело оказалось расчлененным, он не объясняет. Вину в непредумышленном убийстве он не признает.

4 октября стало известно, что полицейские нашли на жестком диске компьютера из офиса Мадсена видео обезглавливания женщин. Правоохранительные органы считают, что на них запечатлены реальные убийства, но достоверность записей еще предстоит подтвердить. Мадсен на слушаниях заявил, что не имеет к видео никакого отношения.