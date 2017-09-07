«Самый презираемый человек в Америке», миллионер Мартин Шкрели выставил на аукцион eBay альбом рэп-группы Wu-Tang Clan, который существует в единственном экземпляре. Бизнесмен купил его в 2015 году за 2 миллиона долларов.

В описании лота Шкрели пишет, что купил эту пластинку Once Upon a Time в знак благодарности музыкантам за их творчество, но в ответ получил лишь презрение как минимум от одного из членов группы. Скорее всего, Шкрели имеет в виду лидера Wu-Tang Clan Роберта Диггза, более известного как RZA: когда стало известно имя покупателя альбома, рэпер заявил , что договоренность была достигнута до того, как он узнал о мошеннических схемах бизнесмена.

«Мир не понял моей цели — дать музыке серьезную оценку. Мне любопытно, смогут ли люди оценить музыку так же высоко, как я. В любой момент я могу отменить продажу или в расстройстве сломать пластинку», — написал он.

Стартовая цена составляла один доллар. Менее чем за сутки она выросла до более чем 200 тысяч. Аукцион продлится до 16 сентября.

По словам Шкрели, он продает альбом не для того, чтобы заработать. Половину вырученного с продажи он намерен отдать на медицинские исследования.

Шкрели стал широко известен после того, как его компания Turing Pharmaceuticals повысила цену на препарат Daraprim, применяемый в терапии ВИЧ-инфекции, почти на 5000%. В прошлом месяце бизнесмена признали виновным в обмане инвесторов и мошенничестве с ценными бумагами.

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