Три обладателя золотых Калашниковых

УДЕЙ ХУСЕЙН, СЫН БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ИРАКА САДДАМА

После того как в апреле 2003-го американские войска вошли в Багдад, солдаты обнаружили около двух десятков позолоченных единиц огнестрельного оружия. Так, 23 апреля в брошенном дворце Удея Хусейна был найден позолоченный АК с надписью: «Подарок от президента Саддама Хусейна». Вскоре в результате спецоперации в Мосуле Удей был убит, после чего вскрылся ряд подробностей его жизни. Будучи главой Олимпийского комитета Ирака, для личной коллекции он ввез в страну более 1500 автомобилей, а, по словам одной из его любовниц, на ногах под одеждой Удей носил золотые накладки.

ЭРИСМАР РОДРИГЕС МОРЕЙРА, БРАЗИЛЬСКИЙ ГАНГСТЕР

29 октября 2005 года полиция Рио-де-Жанейро отчиталась о том, что в ходе операции «Троян» был убит Эрисмар Морейра — один из самых жестоких главарей местных банд. Именно он стал широко использовать казнь, известную как «микроволновка»: на грудь человека надевались заполненные бензином автомобильные шины и поджигались. Отмечалось, что Морейра всегда имел при себе около 5,5 кг золота — как в виде украшений, так и в виде различных предметов, среди которых был позолоченный АК. Всего же в наличии у Морейры и его банды имелось 223 единицы позолоченного огнестрельного оружия.

РАМИРО ПОСОС ГОНСАЛЕС, НАРКОТОРГОВЕЦ

12 сентября 2012 года мексиканская полиция рапортовала о задержании в Мехико Рамиро Пососа Гонсалеса, возглавлявшего картель La Resistencia («Сопротивление») из штата Халиско. При задержании у Гонсалеса был обнаружен автомат Калашникова, обшитый серебряными пластинами и частично позолоченный. Автомат был укомплектован двумя позолоченными магазинами, и, по признанию Гонсалеса, был ему необходим как элемент статуса. Вместе с тем, по данным мексиканской полиции, картель «Сопротивление» прямо или косвенно повинен в гибели 55 тысяч человек.

«Саддам обзавелся золотым калашниковым в тот момент, когда люди в его стране голодали, и лишь для того, чтобы показать всем, какой он крутой парень. Глядя на такие вещи, я понимаю, что присутствие австралийских военных в Ираке необходимо». Дон Роу, представитель общества ветеранов Австралии

Был ли золотой Калашников у Виктора Бута

25-летний

Фильм «Оружейный барон», вышедший в 2005 году, рассказывает историю Юрия Орлова (Николас Кейдж), прототипом которого считают Виктора Бута, отбывающегосрок в США. Пользуясь поддержкой американского правительства, Орлов поставляет оружие повстанческим организациям, а одним из его клиентов является вымышленный либерийский диктатор Андрэ Баптист, чей сын носит золотой автомат, обозначенный во множестве источников как АКС74У (укороченная модификация автомата Калашникова). Впрочем, после того как данный золотой автомат приобрел среди поклонников фильма культовый статус, ресурс imfdb.org (база данных огнестрельного оружия в кино) провел расследование, которое показало, что представленный в фильме автомат не является позолоченной версией какого-либо серийного автомата семейства АК. Выяснилось, что его основой стала российская винтовка «Сайга», и специально для фильма автомат был сделан в единственном экземпляре. Несмотря на то что фильм пользуется большой популярностью среди поклонников огнестрельного оружия, Amnesty International официально одобрило картину за попытку показать опасность торговли оружием.

Осенью 2010 года Коринн Соуэрс — 23-летняя выпускница Оксфорда и дочь главы британской разведки Сэра Джона Соуэрса — опубликовала на своей странице в Фейсбук фотографию, на которой она позирует с золотым автоматом Калашникова на фоне рождественской елки. Британские СМИ предположили, что автомат был получен Джоном Соуэрсом после свержения Саддама Хусейна, однако сам Соуэрс, бывший в Ираке специальным дипломатическим представителем, никаких комментариев по поводу фотографии дочери не дал. Недовольство снимком — как среди простых британцев, так и среди ветеранов спецслужб — сошло на нет в связи с приближением Рождества.

«Фавелы — это совершенно другой мир. Мальчишки лет десяти бродят по улицам с автоматами наперевес. В витрине магазина я увидел калашникова из чистого золота. Он весь сиял. Это надо один раз увидеть. Но больше не хочется». Кевин Кураньи, футболист

Золотой Калашников, который может приобрести каждый

ПРИКРОВАТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLOS, £1540

Согласно описанию, представленный светильник предназначен для спальни и дает мягкий рассеянный свет. Разработанная дизайнерским бюро Филиппа Старка для компании Flos, лампа выполнена из алюминия и покрыта позолотой.

ЗНАЧОК, $10

Выставленный на ebay.com позолоченный значок в виде автомата Калашникова насчитывает 60 мм в длину. Выставивший лот пользователь из Австралии пока продал лишь два. Пересылка лота осуществляется по всему миру, кроме России

ЗОЛОТОЙ КАЛАШНИКОВ В ИГРЕ CALL OF DUTY 4

В так называемый «золотой камуфляж», подчеркивающий высокий статус игрока, входит и позолоченный автомат Калашникова. Для того чтобы получить его, нужно совершить 150 убийств и сделать 150 попаданий в голову из винтовки.

Другое позолоченное оружие

СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ДРАГУНОВА И КОЛЬТ МУАММАРА КАДДАФИ

Несмотря на то что детальные обстоятельства гибели Муаммара Каддафи в окрестностях города Сирт до сих пор до конца не известны, есть все основания полагать, что после серии истязаний и пыток ливийский лидер был застрелен из собственного золотого кольта, обнаруженного у него повстанцами при захвате. Помимо кольта на кадрах, показанных каналом «Аль-Джазира», хорошо видна и конфискованная у Каддафи снайперская винтовка Драгунова, покрытая золотом, однако дальнейшая судьба этой винтовки, как и судьба кольта, неизвестна.

НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ ЗОЛОТОЙ ПИСТОЛЕТ НИКОЛАЯ ЛУКАШЕНКО

Согласно сообщению «РИА Новости», 29 сентября 2009 года президент Дмитрий Медведев прибыл в Беларусь на учения «Запад-2009». На аэродроме, расположенном в Брестской области, Медведева встретили Александр Лукашенко и его сын Николай. На поясе у Николая была кобура с пистолетом золотого цвета, который мальчик продемонстрировал Медведеву. Медведев поинтересовался, нравится ли мальчику пистолет, и, по сообщению «РИА Новости», Лукашенко подсказал сыну ответ: «Хороший пистолет, потому что президент России подарил».

«После окончания холодной войны калашников стал главным предметом российского экспорта. Потом уже были водка, черная икра и суицидальная литература. Впрочем, никто не рвется покупать их автомобили». Юрий Орлов, торговец оружием, «Оружейный барон»

Сколько стоит золотой автомат Калашникова

Модификация Длина ствола Стоимость (без учета штыка) АК-47 / АК-74 415 мм 50 тыс. рублей АК-102 314 мм 45 тыс. рублей АКС-74У 206,5 мм 40 тыс. рублей