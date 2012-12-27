Три обладателя золотых Калашниковых
После того как в апреле
29 октября 2005 года полиция Рио-де-Жанейро отчиталась о том, что в ходе операции «Троян» был убит Эрисмар Морейра — один из самых жестоких главарей местных банд. Именно он стал широко использовать казнь, известную как «микроволновка»: на грудь человека надевались заполненные бензином автомобильные шины и поджигались. Отмечалось, что Морейра всегда имел при себе около 5,5 кг золота — как в виде украшений, так и в виде различных предметов, среди которых был позолоченный АК. Всего же в наличии у Морейры и его банды имелось 223 единицы позолоченного огнестрельного оружия.
12 сентября 2012 года мексиканская полиция рапортовала о задержании в Мехико Рамиро Пососа Гонсалеса, возглавлявшего картель La Resistencia («Сопротивление») из штата Халиско. При задержании у Гонсалеса был обнаружен автомат Калашникова, обшитый серебряными пластинами и частично позолоченный. Автомат был укомплектован двумя позолоченными магазинами, и, по признанию Гонсалеса, был ему необходим как элемент статуса. Вместе с тем, по данным мексиканской полиции, картель «Сопротивление» прямо или косвенно повинен в гибели 55 тысяч человек.
Был ли золотой Калашников у Виктора Бута
Может ли золотой калашников стать причиной отставки
Осенью 2010 года Коринн Соуэрс —
Золотой Калашников, который может приобрести каждый
Согласно описанию, представленный светильник предназначен для спальни и дает мягкий рассеянный свет. Разработанная дизайнерским бюро Филиппа Старка для компании Flos, лампа выполнена из алюминия и покрыта позолотой.
Выставленный на ebay.com позолоченный значок в виде автомата Калашникова насчитывает 60 мм в длину. Выставивший лот пользователь из Австралии пока продал лишь два. Пересылка лота осуществляется по всему миру, кроме России
В так называемый «золотой камуфляж», подчеркивающий высокий статус игрока, входит и позолоченный автомат Калашникова. Для того чтобы получить его, нужно совершить 150 убийств и сделать 150 попаданий в голову из винтовки.
Другое позолоченное оружиеСНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА ДРАГУНОВА И КОЛЬТ МУАММАРА КАДДАФИ
Несмотря на то что детальные обстоятельства гибели Муаммара Каддафи в окрестностях города Сирт до сих пор до конца не известны, есть все основания полагать, что после серии истязаний и пыток ливийский лидер был застрелен из собственного золотого кольта, обнаруженного у него повстанцами при захвате. Помимо кольта на кадрах, показанных каналом «Аль-Джазира», хорошо видна и конфискованная у Каддафи снайперская винтовка Драгунова, покрытая золотом, однако дальнейшая судьба этой винтовки, как и судьба кольта, неизвестна.НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ ЗОЛОТОЙ ПИСТОЛЕТ НИКОЛАЯ ЛУКАШЕНКО
Согласно сообщению «РИА Новости», 29 сентября 2009 года президент Дмитрий Медведев прибыл в Беларусь на учения «Запад-2009». На аэродроме, расположенном в Брестской области, Медведева встретили Александр Лукашенко и его сын Николай. На поясе у Николая была кобура с пистолетом золотого цвета, который мальчик продемонстрировал Медведеву. Медведев поинтересовался, нравится ли мальчику пистолет, и, по сообщению «РИА Новости», Лукашенко подсказал сыну ответ: «Хороший пистолет, потому что президент России подарил».
Сколько стоит золотой автомат Калашникова
|Модификация
|Длина ствола
|Стоимость (без учета штыка)
|АК-47 / АК-74
|415 мм
|50 тыс. рублей
|АК-102
|314 мм
|45 тыс. рублей
|АКС-74У
|206,5 мм
|40 тыс. рублей
АНДРЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ «ЗЛАТОЛЮКС»: «Технология простая: если сталь вороненая, сначала снимается верхний слой, если нет — сразу полируется, никелируется, а затем наносится золото 999 пробы, 24 карата. Толщина такого золотого покрытия — примерно 3 микрона. Толще позолоту делать нельзя, иначе это уже может отразиться на функциональности. В зависимости от модели автомата стоимость золочения составит от 40 до 50 тысяч рублей. При желании можно позолотить и боевые патроны: при толщине покрытия в 3 микрона на их баллистических свойствах это не скажется. В зависимости от модели такая работа занимает от одной до трех недель. Пока еще заказов на автомат Калашникова у нас не было, но я в армии служил, я его как свои пять пальцев знаю».