Фильм передвигает действие романа ровно на 31 год вперед — на дворе не 1957-ый, а 1988-ой год, поэтому добрая половина проблем, обозначенных Стивеном Кингом, кажется неактуальной. В городе Дерри больше не страшно быть едиственным черным мальчишкой, линия про гомосексуализм куда-то пропала, нововведенные шутки про СПИД звучат странно, а герои живут в мире, где Стивен Кинг уже занял место волшебника страны Оз — к примеру, на афишах кинотеатрах здесь красуется «Кошмар на улице Вязов 5». Пеерехав в восьмидесятые, «Оно» невольно становится пародией на само себя: дома персонажей похожи на дом из «Лимба», город — на город из «Супер-8», а велосипеды и рации, с которыми не расстается детский Клуб неудачников, — на велосипеды и рации из сериала Netflix «Очень странные дела». Да еще и маленький канадский актер Финн Вулфард, зараза, успел сыграть и там, и там, отчего «Оно» поначалу кажется не экранизацией классического хоррора, а выпуском «Очень страшного кино», только без Чарли Шина. А все эти заброшенные особняки, все эти грязные клоуны, все эти блуждающие между мирами дети — как они планировали пугать нас после «Американской истории ужасов» или «Девятой жизни Луи Дракса»?

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

Именно таким «Оно» представало после своего знаменитого трейлера, установившего мировой рекорд по количеству просмотров. К счастью, итоговый фильм смывает все эти сомнения в канализацию в первые же минуты — вместе с телом маленького Джорджи, которого растерзает клоун Пеннивайз. Смена эпох повлияла на музыкальные вкусы героев, но не на расклад сил в городе Дерри, штат Мэн: раз в 27 лет в этих местах по‑прежнему просыпается древнее зло и начинает свою кровавую жатву. Взрослые этого чудовища не замечают; возможно, потому что, как писал Кинг, «взрослые — и есть настоящие монстры». Поэтому миссия защитить город от зла ложится на хрупкие плечи маленьких рыцарей и грязнули-принцессы из Клуба Неудачников — шестерых школьников и одной школьницы, которым не повезло (или повезло) быть изгоями не только среди сверстников, но и в собственных семьях.

Необъятный — литературные критики шутили, что с помощью четырехфунтовой книги можно было развить недюжинную мускулатуру — роман Стивена Кинга объединял в себе сразу две истории. Во‑первых, детский роман об утрате невинности вроде «Останься со мной». Во‑вторых, взрослый триллер о горечи возвращения домой — вроде еще не написанной на тот момент «Таинственной реки» Денниса Лихэйна. Фильм берется только за подростковые главы — но экранизирует их так, что современные ужастики на его фоне превращаются в мелодрамы.

Изначально режиссером «Оно» должен был стать Кэри Фукунага — автор «Настоящего детектива» и «Безродных тварей». И если «Настоящему детективу» близко кинговское ощущение зла, пронизывающего вещественный мир, то «Безродные твари» явно согласны с писателем в том, что непорочность детей — большой и даже вредный миф. Говорят, поэтому Фукунага готовился экранизировать все, за что «Оно» принято критиковать: линию с отцом-педофилом; гомосексуальные ритуалы местных хулиганов; страхи героини перед групповым изнасилованием и спорную оргию, представления о которой можно получить, например, по фильму «9-ая рота». Но Фукунага ушел, большинство актеров исчезли вместе с ним, а картина досталась аргентинцу Андресу Мускетти — постановщику страшной «Мамы» (2013). Та совпадала с видением Стивена Кинга не в деталях, так в главном. В мысли, что взрослые — самые страшные враги детей.

Но даже в купированном виде это «Оно» по‑настоящему пугает. Режиссер откровенно смеется над заповедью кинематографа «Не убей ребенка». Шведский актер Билл Скарсгард справляется с ролью Пеннивайза не хуже, чем легендарный Тим Карри, и уж точно лучше большинства экранных Джокеров. А многие из пунктирных линий книги — сравнения с Дракулой, с Белоснежкой и гномами, со сказкой про Троллев мост (кстати, за ее модернизацию брался и британец Нил Гейман — и его рассказ, в отличие от простыни Кинга, можно осилить всего за час) — превращаются в жирный и наглядный рисунок.

Как ужастик «Оно» — безусловная удача: фильм страшен настолько, что прокатный рейтинг 18+, влепленный роману воспитания, кажется не абсурдом, а актом милосердия. Если уж не себя, то детей от этих кошмаров точно хочется оградить. Как тинейджерская комедия и путеводитель по прекрасному и нескончаемому лету провинциальной Америки 80-ых «Оно» тоже вполне конкурентноспособно — по‑крайней мере, пока не выйдет второй сезон «Странных дел». Герои метко шутят, а их не по годам пошлый и яростный юмор удивит зрителей всех возрастов. Зато нежные чувства друг к другу явно не столько сыграны, сколько прожиты в кадре, а камера режиссера Мускатти любуется детскими лицами с той же тактичностью, с которой это делает, например, Уэс Андерсон.

Но есть один квест (а структура «Оно», кстати, очень точно повторяет драматургию квест-комнат — и это нововведение, видимо, всколыхнет Голливуд), с которым фильм не справляется так, как мечталось. В нем нет ощущения детства как трагедии, повторно пережить боль которой взрослые люди мечтают всю жизнь. Возможно, это произойдет во второй части, где герои станут на 27 лет старше, а удивительная актриса София Миллис превратится в какую-нибудь Эми Адамс. Но скорее всего, все же не произойдет, потому что некоторые чудеса не случаются дважды. Стивен Кинг регулярно повторяет в своих книгах одну и ту же мысль: очень многие двери в этой жизни открываются только в одну сторону. Как-то раз страшное стечение обстоятельств — смерть актера Ривера Феникса — уже превратило фильм «Останься со мной» в величайшую из рассказанных Голливудом историй о сути детства. Второй раз такому попросту не бывать.

Читайте также:

1. Правила жизни Стивена Кинга.

2. 10 романов Стивена Кинга — от лучшего к худшему

3. Этот автобус — другой мир (рассказ)

4. Стоянка (рассказ)

5. Дюна (рассказ)