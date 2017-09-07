7 сентября Кириллу Серебренникову исполнилось 48 лет. В настоящее время режиссер находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, но это не помешало друзьям и коллегам поздравить его.

Актеры и сотрудники «Гоголь-центра» специально для своего художественного руководителя записали видеопоздравление под песню «Алюминиевые огурцы». Друзья и знакомые Серебренникова запустили в Facebook флешмоб: они выкладывали фотографии режиссера с поздравлениями под хэштегом #мойдругкириллсеребренников.

Кирилл Серебренников обвиняется в «организации хищения бюджетных средств», направленных на театральный проект «Платформа». Худрук «Гоголь-центра» называет обвинения сфабрикованными и абсурдными. В его поддержку выступили российские и зарубежные деятели культуры.

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