Вскоре после выхода iPhone 7 пользователи стали предпринимать попытки сделать разъем для проводных наушников вручную (в новом девайсе его, как известно, нет), но ни одна попытка не увенчалась успехом. До тех пор, пока за дело не взялся программист из Китая Скотт Аллен.

Он связался с редактором Vice и рассказал, что стандартные наушники не только без проблем входят в просверленный им разъем, но сам iPhone распознает их и разрешает проделывать привычные манипуляции. Телефон от подобного ребрендинга ничуть не пострадал: он работает и заряжает аккумулятор.

Apple отказалась от стандартного 3,5-миллиметрового разъема, мотивировав это тем, что он занимает слишком много места и не позволяет сделать смартфон тоньше. Скотти утверждает, что разработчики лукавят. Работая над разъемом, программист испортил три новых айфона и потратил на дополнительные детали около тысячи долларов. «Я чуть было не сдался, но сказал себе: я буду продолжать делать это, пока не докажу, что это невозможно».

Аллен надеется, что инженеры Apple воспользуются его наработками: «Если они напишут мне, я отправлю им инструкцию. Я бы хотел видеть новую модель iPhone с разъемом, сделанным в самой компании», — пошутил он.

Ранее Скотти Аллен самостоятельно собрал iPhone 7 из запасных частей, купленных на рынке.