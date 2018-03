Один из самых богатых людей Великобритании с состоянием в 5 миллиардов долларов, основатель корпорации Virgin Group отказался эвакуироваться с личного острова Necker Island на Карибах, когда там свирепствовал ураган Ирма. Ричард Брэнсон не счел это причиной для отъезда и решил переждать шторм вместе с семьей в бетонном винном погребе своего дома Great House. Снимком временного укрытия он поделился в своем твиттере.

I haven't had a sleepover quite like this since I was a kid. Wonderful team here on Necker all well https://t.co/tF84SPx7aB #Irma pic.twitter.com/DnnfUaeXhd